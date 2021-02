An pe plus pentru Asociaţia Recolamp

Bilanț pozitiv pentru Asociația Recolamp: a depășit și în 2020 ținta de colectare obligatorie, de 45%, și prezintă cifre în creștere față de 2019. Cunoscută ca unul dintre cei mai vechi susținători ai reciclării deșeurilor din echipamente de iluminat din România, cu campanii naționale dedicate responsabilizării populației pentru un viitor mai verde, Asociația Recolamp a încheiat anul 2020 pe plus! Peste 2.600 tone de echipamente electrice și electronice au fost colectate, tratate și reciclate de către Recolamp în acest an atipic, cu peste 600 tone mai mult decât în 2019 și însemnând 48,34% din ținta legală de reciclare, cu 3,34% mai mult față de obiectivul pentru 2020.

Deși s-a încheiat un an dificil, eforturile Asociației Recolamp au fost susținute în toate acele luni și îndreptate cu precădere către utilizatorii casnici, pentru că pandemia a schimbat ponderea consumului, care până acum era destinat companiilor și multinaționalelor, și s-a lucrat foarte mult de acasă, din propriul cămin. În acest context, activitatea pe teren a fost redusă în 2020 cu 30% în comparație cu 2019, astfel că Recolamp a reușit să-și mărească rețeaua de locații cu 650 până la finalul lui 2020, deși obiectivul inițial pentru acest an era de 1.500. În cifre, anul 2020 reprezintă pentru Recolamp un plus din toate punctele de vedere – peste 7.000 de comenzi de ridicare si transport de deșeuri, peste 15.000 de locații în rețeaua de colectare, dotate cu 30.000 de recipiente de colectare, și peste 2,200 de containere metalice distribuite în țară pentru colectare și transport deșeuri. Și asta nu e tot! Cantitatea de deșeuri colectată în acest an s-a realizat prin parteneriate cu 58 de colectori autorizați activi și reciclatori, Recolamp preluând totodată și responsabilitatea legală a 292 de producători români de gestionare a deșeurilor din echipamente electronice și electrice puse pe piață.

Obiective noi pentru 2021: ținta de colectare crește la 65%

Situația devine însă mai complicată din 2021, când ținta de colectare trece de la 45% la 65%, la nivel european. Astfel, Recolamp trebuie să colecteze și să recicleze în 2021 aproape 4.450 de tone de deșeuri, cu peste 70% mai mult decât în 2020.

„2020 a fost de departe un an al provocărilor, dar ne bucurăm că prin toate acțiunile și campaniile realizate am reușit să ne îndeplinim obiectivul și să avem cifre nesperat de bune, comparativ cu 2019. Provocarea și mai mare vine acum pentru 2021, cu o nouă țintă de colectare impusă, de 65%, pentru a cărei îndeplinire ne vom concentra pe câteva direcții strategice cum sunt creșterea infrastructurii de colectare și parteneriate cu noi producători, dar și campanii dedicate profesioniștilor, companiilor și consumatorilor casnici. Știm că nu va fi ușor, situația pandemică persistă, așadar vom resimți în continuare dificultăți. Parte dintre partenerii noștri și-au sistat activitatea la începutul anului 2020 și acest lucru a afectat durata de colectare, dar și cantitățile colectate. Suntem însă optimiști că vom duce lucrurile la bun sfârșit în 2021. Cu toții trebuie să devenim agenți ai schimbării, să începem prin a reduce cantitatea de deșeuri pe care o generăm, să colectăm selectiv și să reciclăm. Să ai grijă de mediu presupune, de multe ori, să faci alegeri care te scot din zona de confort, însă este nevoie de o schimbare de direcție urgentă pentru a face față provocărilor legate de schimbările climatice. Cum am mai spus-o și o repet, trebuie să înțelegem că natura, clima, economia și oamenii sunt părți inseparabile ale aceluiași întreg”, a declarat Anca Lupusavei, director de marketing al Recolamp.

Asociația Recolamp face în continuare apel la consumatorii casnici și la companii să adopte un comportament responsabil față de mediul înconjurător, pentru că îndeplinirea obiectivelor de colectare depinde de ei. Recolamp își va continua misiunea de a responsabiliza populația să recicleze deșeurile periculoase, prin campanii, acțiuni de responsabilizare și dezvoltarea infrastructurii, însă atingerea obiectivului de colectare de 65% este complicată. În acest context, chiar și dacă se ajunge la o performanță de colectare selectivă și reciclare de 100%, este posibil să nu existe suficiente deșeuri disponibile pe piață pentru atingerea obiectivului de colectare impus de 65% din greutatea medie de EEE introduse pe piață în cei trei ani precedenți. Solidaritatea și mobilizarea populației la nivel național sunt premise importante care pot influența pozitiv atingerea țintelor.

Înființată în 2007 de companiile Tungsram Operations Kft., Ledvance GMBH şi Signify România, în calitate de membri fondatori, Asociația Recolamp este unul dintre primii susținători din România ai colectării selective şi reciclării deșeurilor din echipamente de iluminat. Procedura de colaborare este una extrem de simplă și presupune doar semnarea unui protocol în baza căruia Recolamp trimite recipiente de colectare selectivă speciale, în funcție de cantitatea și de tipul de deșeuri generate. Atunci când recipientele sunt pline, în termen de 10 zile, un colector autorizat ridică deșeurile și le transportă în condiții de maximă siguranță la fabrica de reciclare GreenLamp Buzău, unde substanțele toxice din deșeuri sunt eliminate controlat, iar componentele reciclabile reintră în circuit pentru a fi valorificate. Până în prezent, Recolamp a colectat și reciclat peste 9.180 de tone de deșeuri din lămpi și corpuri de iluminat.