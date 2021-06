5 to go trece granița! Brandul 100% românesc se extinde în Franța

Prima unitate internațională 5 to go s-a deschis pe 3 iunie, în Franța, la Paris, în cadrul unui parteneriat cu Donuterie, afacerea dulce ce deține în acest moment 17 locații la nivel național și alte 7 în Europa (Franța, Belgia și Marea Britanie). Urmează încă 4 deschideri, deja planificate în Le Havre, Le Mans, Bruges și o nouă unitate la Paris.

Sub denumirea 5 to go Coffee Corner, conceptul acestor unități se bazează tot pe simplitate, oferind produse la preț fix, abordat progresiv de la 1 euro și până la 5 euro. Planurile de extindere sunt însă doar la început de drum. În a doua jumătate a anului, 5 to go începe extinderea în Franța printr-o master franciză cu planuri de dezvoltare mai ales în orașele medii și mici ca număr de populație, cu un obiectiv de deschidere a 10 unități în primul an.

„Parteneriatul cu Donuterie creează premise de dezvoltare comună, cu impact pozitiv asupra performanțelor de vânzări. Prin introducerea 5 to go Coffee Corner estimăm o creștere a cifrei de afaceri între 20% și 30% pe unitate, cu obiectivul de a ajunge la o cotă egală de vânzări între cafea și donuts, așa cum se întâmplă în marile lanțuri internaționale asemănătoare ca model de business. Asocierea între 5 to go și Donuterie nu este întâmplătoare. Statistic, cel mai bine vândut produs asociat cu cafeaua este donuts, iar acest parteneriat ne va ajuta să consolidăm afacerea prin crearea de oportunități de consum adiacente”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

„Am început colaborarea cu 5 to go acum un an și jumătate și am ajuns la peste 100 de unități în care suntem parteneri. Am descoperit în acest timp sinergii la nivel de produse, dar și de viziune. Am făcut acest pas internațional sigur fiind că putem replica succesul național, de această dată la scară europeană”, a completat Dan Olteanu, fondator Donuterie.

Prima deschidere internațională în Franța este un pas important pentru lanțul 5 to go, cunoscut fiind faptul că sistemul de franciză din această țară este al doilea cel mai mare din lume, iar 10% din PIB provine din afaceri în sistem de franciză. Astfel, bazele dezvoltării internaționale sunt solide. În plus, în următoarea lună, o nouă țară va simți aroma de cafea 5 to go: Marea Britanie! Mai exact, la Londra se va deschide alături de Donuterie un 5 to go Coffee Corner. Și aici, planul de extindere vizează dezvoltarea unei master francize, alături de un partener local, până la final de 2021.

Recunoașterea internațională a 5 to go a început încă de acum 2 ani, prin câștigarea argintului în cadrul galei The European Coffee Award la categoria Best Coffee Chain din Europa Centrală și de Est, în competiție directă cu mari lanțuri internaționale cu tradiție. Totodată, la finalul anului 2020 a primit Premiul Special al Juriului IREF pentru ”European Concept Award”. În total, peste 30 de premii naționale și internaționale se află în palmaresul 5 to go și stau dovadă a implicării, pasiunii și efortului susținut al întregii echipe.