52 milioane lei amendă pentru restrângerea concurenței pe piața zahărului

Consiliul Concurenței a sancționat Agrana Sales & Marketing GmbH, Agrana România SRL și Lucsor Impex SRL cu amenzi în valoare totală de 52,09 milioane lei (aproximativ 10,22 milioane euro) pentru o înțelegere anticoncurențială pe piața zahărului din România. Amenzile au fost aplicate astfel: • Agrana Sales & Marketing GmbH și Agrana România SRL (care formează o singură unitate economică): 42,18 milioane lei lei • Lucsor Impex SRL: 9,91 milioane lei. În urma investigației, autoritatea de concurență a constatat că aceste companii au decis fixarea prețurilor de vânzare a zahărului pe piața românească. Practic, companiile au stabilit valoarea fiecărui element care ar intra în componența prețului de vânzare al produselor Lucsor Impex, inclusiv marja comercială, componentă care ar trebui să fie stabilită independent. În acest fel, prețul de vânzare al produselor Lucsor Impex către proprii clienți urma același trend cu prețul de vânzare practicat de Agrana. Înțelegerea a avut ca scop creșterea sau, cel puțin, menținerea prețului zahărului din România peste nivelul prețului care s-ar fi determinat în condiții normale de concurență. Agrana Sales & Marketing GmbH și Agrana România SRL au recunoscut încălcarea Legii Concurenței și, în consecință, au beneficiat de o reducere a amenzii. În ceea ce privește societatea Pfeifer & Langen Romania SRL, investigația a fost închisă întrucât aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței. Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare. Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile. Decizia Consiliului Concurenței va fi publicată pe pagina web a instituției, după eliminarea informațiilor confidențiale.