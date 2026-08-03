A intrat în vigoare Regulamentul privind inteligența artificială, care se aplică în toate statele UE

Regulamentul european privind inteligența artificială se aplică, din 2 august, în toate statele Uniunii Europene, inclusiv în România. Este prima lege din lume care reglementează pe larg utilizarea acestor sisteme.

Autoritățile naționale și Oficiul European pentru Inteligență Artificială pot supraveghea respectarea regulilor și pot sancționa încălcările. Pentru cele mai grave abateri, amenzile pot ajunge până la 35 de milioane de euro.

Sistemele de inteligență artificială care prezintă riscuri inacceptabile sunt interzise încă din 2 februarie 2025.

Printre acestea se numără sistemele care utilizează tehnici subliminale, cele care încearcă să exploateze vulnerabilitățile minorilor sau ale persoanelor cu dizabilități și cele care folosesc clasificarea biometrică pentru a deduce rasa, religia sau orientarea sexuală.

Sunt interzise și sistemele care folosesc un așa-numit „scor social” pentru evaluarea comportamentului unei persoane.

În România, cadrul legal și instituțional este încă în curs de consolidare, iar firmele sunt îndemnate să își finalizeze rapid măsurile necesare pentru respectarea noilor reguli.