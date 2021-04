Anul 2020 prezintă o schimbare globală în amenințările malware asupra sectorului financiar

Raport Kaspersky

Potrivit unui nou raport Kaspersky, peisajul amenințărilor financiare a cunoscut un an pandemic care a schimbat regulile jocului. În raportul intitulat Financial Cyberthreats in 2020, s-a constatat că, în timp ce volumul general al amenințărilor prin PC-uri sau telefoane mobile a scăzut în această perioadă, experții Kaspersky au observat că atacatorii cibernetici folosesc tehnici de propagare noi și avansate. Geografia atacurilor a devenit mai diversificată și mai extinsă – în special din perspectiva malware-ului financiar propagat pe dispozitivele mobile.

Pe o rută tradițional profitabilă pentru infractori, aceste evoluții și accentul semnificativ pus pe dispozitivele mobile reprezintă o schimbare de abordare. Programele malware ce vizau aplicațiile bancare (Mobile bankers) au avut un impact deosebit, fiind un tip de malware conceput pentru a fura datele personale ale utilizatorilor sau chiar fonduri din conturile acestora.

În 2019, cele 10 țări cu cel mai mare procent de utilizatori care se confruntau cu programe malware pentru Android erau:

Țări cu cel mai mare procent de utilizatori care s-au confruntat cu incidente de malware bancar pe Android în 2019

În 2020, situația s-a schimbat complet, iar experții Kaspersky raportează că toate țările vizate și-au schimbat locul pe această diagramă. Rusia, lider de multă vreme în această categorie, a coborât pe locul șapte în 2020. În același timp, Japonia și Taiwan, absente de pe lista țărilor afectate în 2019, au avansat rapid, ocupând primele două locuri.

Țări cu cel mai mare procent de utilizatori care au înregistrat incidente de malware bancar pe Android în 2020

„În 2020, am observat că o serie de țări noi devin un focar pentru infecțiile cibernetice. Cel mai clar exemplu în acest sens este Japonia, care s-a confruntat cu un val de atacuri ale troianului bancar Wroba.g. Partea importantă în aceste cazuri este că majoritatea acestor atacuri pot fi prevenite. Prin urmare, îndemnăm utilizatorii să acorde o atenție deosebită atunci când efectuează tranzacții financiare cu ajutorul aplicațiilor mobile”, spune Victor Chebyshev, expert în securitate la Kaspersky.

Pentru a se proteja de malware-ul financiar, experții Kaspersky sfătuiesc utilizatorii să ia următoarele măsuri:

Instalați numai aplicații provenite din surse reale și de încredere, cum ar fi magazinele oficiale

Verificați ce permisiuni solicită aplicația – dacă acestea nu corespund funcțiilor programului, atunci ar trebui să fie blocate

Instalați o soluție de securitate de încredere, cum ar fi Kaspersky Security Cloud, pentru a vă proteja împotriva unei game largi de amenințări cibernetice financiare

Instalați în permanență cele mai recente actualizări și patch-uri pentru software-ul existent

Pentru a afla mai multe despre malware-ul financiar și rezultatele detaliate din raportul, Financial Cyberthreats in 2020, accesați Securelist.com.