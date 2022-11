6 Beneficii uimitoare ale suplimentului alimentar Zeolit

Alimentatia sanatoasa si sportul au inceput sa devina o parte esentiala din viata romanilor. Acestia au inteles importanta sanatatii si incearca sa previna dezvoltarea unor afectiuni, pentru a se putea bucura de viata intr-un mod cat mai corect. Insa, poluarea provocata de trafic, tutunul, alcoolul si multi alti factori pot influenta in mod negativ aceasta incercare, fiind necesar cateodata un ajutor extern.

Acest site e de parere ca in ziua de azi este importanta respectarea unui regim de detoxifiere, aceasta fiind o modalitate excelenta de a ajuta organismul sa isi recapete vitalitatea. Zeolitul este una dintre cele mai bune solutii, fiind un mineral folosit de mii de ani in medicina, datorita nenumaratelor proprietati curative, cele mai importante dintre acestea fiind urmatoarele:

1. Zeolitul ajuta la detoxifierea organismului

Zeolitul este un mineral ce poate ajuta foarte mult in purificarea corpului de toxine. Metalele grele, aditivii alimentari periculosi si alte elemente contaminante pot contribui in mod negativ asupra bunei functionari. Zeolitul are abilitatea de a absorbi aceste substante nocive si sa le elimine in mod delicat din corp, lucru ce se datoreaza structurii in forma de fagure si a incarcarii negative, o caracteristica unica printre minerale.

2. pH-ul este reechilibrat cu ajutorul zeolitului

In conditii normale, pH-ul din organism este usor alcalin, insa datorita unei alimentatii necorespunzatoare alcatuita din zaharuri, carne sau chiar si a unor medicamente, acesta poate deveni acid, lucru ce poate provoca afectiuni, mai ales la nivel intestinal. Zeolitul reechilibreaza pH-ul si il readuce in parametrii optimi, fiind un ajutor eficient mai ales pentru ficat si buna functionare a acestuia.

3. Zeolitul are efect antiaging

Odata cu trecerea timpului si a stresului oxidativ, pielea isi pierde din abilitatea de a se regenera. Zeolitul o poate ajuta in acest sens, efectele sale antiaging fiind cunoscute de multi ani, putand ajuta la prevenirea imbatranirii pielii, lucru datorat proprietatilor sale antioxidante.

4. Zeolitul actioneaza eficient impotriva tartrului si a placii bacteriene

Afectiunile paradontale si gingivita sunt provocate in principal de tartru si placa bacteriana. Igiena zilnica orala poate beneficia de zeolit, fiind un aliat de nadejde in eliminarea acestor elemente si a altor contaminanti.

5. Creste nivelul de energie

Toxinele si metalele grele acumulate in organism pot influenta in mod negativ modul in care o persoana se odihneste. In momentul in care acestea incep sa fie eliminate din corp, somnul va deveni mai odihnitor si mai revitalizant. Zeolitul poate deveni in acest fel un ajutor foarte mare in reechilibrarea nivelului de energie, oboseala din timpul zilei nemaifiind o problema.

6. Stresul oxidativ va fi redus cu ajutorul zeolitului

Stresul oxidativ reprezinta o dereglare intre nivelul de oxidanti si antioxidanti, lucru ce poate avea efecte nocive asupra corpului. Aceasta tulburare poate avea consecinte nefavorabile nu doar la nivel fizic, ci si mental, putand provoca depresie sau anxietate. Zeolitul are capacitatea de a inlatura elementele oxidante, fiind un mod excelent de a opri imbatranirea timpurie. Stresul zilnic si alimentatia nesanatoasa pot avea consecinte negative asupra organismului. Zeolitul ofera organismului oportunitatea de a se detoxifia si regenera, fiind unul dintre cei mai importanti aliati in aceasta lupta pentru un stil de viata sanatos.