NATO salută decizia SUA de a trimite încă 5.000 de soldați în Polonia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat decizia anunțată de președintele american Donald Trump privind trimiterea a încă 5.000 de soldați americani în Polonia, în contextul tensiunilor de securitate din Europa și al discuțiilor privind rolul SUA în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Anunțul a fost făcut de Donald Trump pe platforma Truth Social, la doar o săptămână după ce Pentagonul anulase o desfășurare planificată de 4.000 de militari în Polonia.

Liderul de la Casa Albă a explicat că decizia are legătură cu relația apropiată dintre Washington și președintele polonez Karol Nawrocki, pe care Trump l-a susținut în campania electorală.

Totuși, președintele american nu a precizat dacă noii soldați fac parte din contingentul anulat anterior sau reprezintă o desfășurare separată.

NATO și Polonia salută decizia

Înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO din Suedia, Mark Rutte a declarat că măsura consolidează securitatea Alianței.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a descris anunțul drept „o veste bună” atât pentru Polonia, cât și pentru Statele Unite.

„Le mulțumesc tuturor celor implicați pentru eficacitatea și unitatea lor de acțiune”, a transmis Tusk într-un mesaj publicat pe platforma X.

Washingtonul cere mai multă implicare din partea aliaților

În marja summitului NATO, Marco Rubio a declarat că administrația americană își dorește o împărțire mai echitabilă a responsabilităților între aliații NATO.

Rubio a recunoscut că Donald Trump este „dezamăgit” de reacțiile unor aliați europeni în privința operațiunilor americane din Orientul Mijlociu.

Oficialul american a subliniat însă că Washingtonul își reevaluează constant desfășurările militare globale și că aceste ajustări „nu sunt punitive”.

Germania, îngrijorată de reducerea trupelor SUA

Anunțul vine după ce SUA au transmis recent că vor retrage 5.000 de soldați din Germania, pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a salutat totuși întărirea prezenței americane în Polonia, afirmând că aceasta contribuie la securitatea întregii alianțe NATO.

Germania găzduiește în prezent cea mai mare desfășurare militară americană din Europa, cu peste 36.000 de militari activi, potrivit BBC.

Context tensionat pentru NATO

Administrația Trump a semnalat în ultimele luni intenția de a reduce prezența militară americană în Europa, în cadrul politicii „America First”.

În același timp, Washingtonul continuă să ceară aliaților europeni să își crească investițiile în apărare și implicarea în dosarele de securitate internațională.