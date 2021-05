6 moduri simple să îți protejezi sănătatea ochilor

Te confrunți des cu ochi obosiți sau uscați? Simți ca vederea ta nu mai este la fel de bună în ultima perioadă? Este timpul să acorzi o atenție mai mare protejării sănătății ochilor tăi. Citește mai jos pentru a afla cele 6 moduri simple de a îți proteja sănătatea ochilor.

Apariția problemelor oculare este deseori asociată doar cu înaintarea în vârstă. Cu toate acestea, există mulți factori care pot să ducă la apariția problemelor de vedere în orice moment. Astfel, sănătatea ochilor tăi și menținerea unei vederi bune trebuie să fie o preocupare la orice vârstă.

Din fericire, există metode care te pot ajuta să îți protejezi vederea și să amâni momentul apariției primelor semne de probleme oculare. Citește mai jos pentru a afla care sunt aceste metode.

Mergi la controale oculare periodic

Prevenția este de obicei cel mai bun tratament pentru mai toate afecțiunile medicale, inclusiv în cazul afecțiunilor oculare.

În timpul unui examen ocular, medicul tău oftalmolog poate să afle dacă există motive de îngrijorare din cauza unei afecțiuni oculare precum anumite boli sau afecțiuni ale ochilor. Mai mult decât atât, medicul oftalmolog poate să determine existența unei afecțiuni medicale care afectează și vederea, precum diabetul sau problemele cardiace.

În cazul în care medicul oftalmolog descoperă primele semne ale unei afecțiuni oculare, îți va prescrie un tratament adecvat care va ajuta la stoparea sau încetinirea evoluției bolii.

Este recomandat să mergi la un control ocular anual pentru a te asigura că nu sunt motive de îngrijorare în ceea ce privește sănătatea ochilor tăi.

Poartă ochelari de soare

Ochelarii de soare nu sunt doar accesorii care îți fac ținutele mai interesante. Ei sunt și o necesitate pentru sănătatea ochilor deoarece te protejează de razele UV.

Expunerea îndelungată la soare, și implicit razele UV, pot să crească riscul de afecțiuni oculare precum cataracta și degenerarea maculară. Astfel, trebuie să îți protejezi ochii prin purtarea ochelarilor de soare.

Contrar a ceea ce te-ai aștepta, este important să porți ochelari de soare chiar și în zilele înnorate sau în zile cu ninsoare sau ploaie. Deși soarele nu își face apariția de după nori, lumina acestuia se poate reflecta în multe suprafețe din jurul tău precum asfaltul, zăpada, apa sau nisipul.

Află că purtarea ochelarilor de soare te poate ajuta și să previi apariția cearcănelor și a pungilor de sub ochi. Pielea de sub ochi este mai subțire decât pielea din orice altă zonă a feței. Astfel, expunerea la soare duce la pigmentarea mai pronunțată a zonei de sub ochi și la pierderea elasticității pielii în acea zonă.

Protejează-te de lumina albastră

Mai importantă decât purtarea ochelarilor de soare este purtarea ochelarilor de calculator. Aceștia au scopul de a îți proteja ochii de lumina albastră emisă de dispozitive pe care cu siguranță le folosești zi de zi, precum telefonul, laptopul sau tableta.

Ce este lumina albastră? Lumina albastră este emisă de dispozitivele digitale din jurul tău, precum ecranele computerelor, a telefoanelor și tabletelor. Ea este acea porțiune de lumină vizibilă care are cele mai mici lungimi de unde și cea mai mare energie.

De ce este important să îți protejezi ochii de lumina albastră? Ochiul uman, mai precis corneea și cristalinul ochiului, au capacitatea de a bloca o parte din razele ultraviolete înainte ca acestea să ajungă la retină. Însă, ochiul uman nu are această abilitate atunci când vine vorba de lumina albastră. Astfel, lumina albastră emisă de dispozitivele digitale trece prin cornee și cristalin și ajunge la retină. Expunerea îndelungată a ochilor la lumina albastră poate duce la afectarea celulelor sensibile la lumină din retină, cauzând afecțiuni precum degenerarea maculară.

Dacă petreci mult timp în fața calculatorului, a telefonului, sau a oricărui alt dispozitiv digital, este recomandat să porți ochelari cu protecție pentru lumina albastră. Din fericire, există o mulțime de variante de ochelari de femeie cu astfel de protecție potrivite pentru diferite forme ale feței.

Fă exerciții cu ochii

Poate că este prima dată când auzi despre asta, însă medicii specialiști recomandă exercițiile pentru ochi care să ajute la relaxarea lor. La fel cum exercițiile fizice au beneficii pentru alți mușchi din corpul tău, aceste exerciții ajută la întinderea mușchilor ochilor și menținerea elasticității lor. Ele pot ajuta la prevenirea apariției oboselii ochilor și a sindromului de ochi uscat.

Ce fel de exerciții pentru ochi poți să faci? Cel mai simplu exercițiu este acela de a îți relaxa privirea prin a privi timp de 20 de secunde la o distanță de 20 de picioare (aproximativ 6 metri). Un alt exercițiu este acela de a închide ochii și a îi ține închiși timp de câteva secunde. Acest lucru va ajuta la relaxarea ochilor și va distribui filmul lacrimal uniform pe suprafața ochilor, hidratându-i.

Menține o dietă sănătoasă pentru ochi

Este bine știut faptul că dieta pe care o ai este responsabilă de sănătatea ta. Prin hrană, organismul nostru își ia toți nutrienții și vitaminele necesare tuturor funcțiilor. În ceea ce privește sănătatea ochilor, numeroase studii sugerează că grăsimile esențiale precum omega-3, luteina, zincul și vitamina C și vitamina E sunt necesare pentru prevenirea apariției problemelor de vedere asociate cu înaintarea în vârstă.

Alimentația joacă un rol cheie în sănătatea ta generală, dar și a ochilor tăi. Astfel, este important să menții o dietă sănătoasă care promovează ochi sănătoși. Include în dieta ta alimente precum:

Legume cu frunze verzi precum spanacul sau varza kale.

Pește care conține grăsimi sănătoase precum somonul, tonul sau peștele spadă.

Ouă.

Fructe oleaginoase precum nucile, alunele, caju, fistic, sau migdale.

Citricele precum portocalele sau lămâia.

Fructe și legume de culoarea portocalie precum morcovii, dovleacul, pepenele galben sau ardeiul gras galben.

Evită fumatul

Nu este un secret faptul că fumatul este un obicei nesănătos. Acesta poate avea multe efecte negative asupra sănătății tale, inclusiv asupra sănătății ochilor tăi. Fumatul este adesea asociat cu sindromul ochilor uscați, cataracta, degenerarea maculară și cu afectarea nervului optic. În plus, el poate duce la apariția altor probleme de sănătate care au ca simptom diferite tipuri de afecțiuni oculare.