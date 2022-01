70% dintre români vor să își îmbunătățească starea financiară în anul 2022

Studiu Reveal Marketing Research



La finele anului 2021, practic al doilea an în pandemie, românii denotă reziliență și putere de adaptare în fața greutăților. Este rezultatul celui mai recent studiu dezvoltat de Reveal Marketing Research, care arată în cursul acestui an dificil, relațiile cu cei dragi și starea de spirit au adus satisfacții în rândul românilor, aceștia declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți.

Majoritatea românilor se simt mulţumiţi de starea lor de spirit

Mulţumirea apare în principal în rândul părinților (70%) şi în rândul tinerilor profesionişti (61%). La polul opus, cei care se declară nemulţumiţi de starea lor de spirit sunt persoanele de peste 55 de ani (13%).

Nu este surprinzător că mulţumirea legată de sectorul profesional este direct proporţională cu mulţumirea faţă de celelalte aspecte ale vieţii: starea de spirit şi relaţiile sociale – cu familia, prietenii şi partenerul/partenera de viaţă. Ce ne arată studiul este faptul că încep să conteze din ce în ce mai mult aspectele care ţin de starea noastră emoţională.

Mulţumiţi de relaţiile cu cei dragi, mulțumiți de echilibrul dintre viața personală și cea profesională

La sfârșitul anului 2021, 7 din 10 români la nivel naţional se declarau mulţumiţi și foarte mulțumiți de relaţiile cu persoanele apropiate (familie, prieteni sau partener), iar 5% se declară nemulțumiți de aceste relații. Pe categorii socio-demografice, aprecierea relaţiilor de cuplu și cu familia înregistrează diferenţe semnificative statistic numai în funcţie de copii și venit, se arată în acest studiu. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 de ani par să fie mai mulţumite de relaţiile cu familia şi prietenii (80%), comparativ cu tinerii cu vârsta cuprinsă între 24 și 34 de ani (62%).

De asemenea, activitatea profesională și echilibrul dintre viața personală și cea profesională sunt printre principalele motive de mulţumire pentru peste 50% din locuitorii din România.

Părinții se declară foarte mulţumiţi de relaţia de cuplu

Conform Barometrului Românii Azi, în decursul anului 2021 satisfacţia faţă de relaţia cu partenerul/partenera, deşi pozitivă, a avut un nivel mai scăzut pe fondul unei stări de spirit nu tocmai bună a românilor, începând cu luna februarie a anului trecut, a înregistrat un nivel constant ridicat, apogeul fiind atins pe final de an cu un procent de 65%.

Cel mai mare grad de satisfacţie faţă de relaţia cu partenerul/partenera se întâlneşte la părinți (72%) și la persoanele cu vârsta cuprinsă între 24 și 34 de ani, cu un procent de 79%, mai arată raportul Reveal Marketing Research.



Îmbunătățiri dorite. Ce aspecte își doresc românii să îmbunătățească pentru noul an?

Ca urmare a perturbărilor provocate de cel de-al doilea an de pandemie, românii dovedesc o dorință de schimbare. Astfel că, 7 din 10 români își doresc ca 2022 să fie un an mai bun din punct de vedere financiar. Semne de îmbunătățire există și în privința stării de sănătate.

Acest subiect s-a mutat pe poziția a doua a listei de priorități, unde 52% dintre persoanele intervievate declară că au în vedere îmbunătățirea stării de sănătate. Petrecerea timpului liber (49%), starea fizică (47%) dar și relația de cuplu sunt vizate în acest an de români.