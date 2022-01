Birmania: Aung San Suu Kyi, condamnată la încă patru ani de închisoare

Luni, 10 ianuarie, fosta lideră a statului birman, Aung San Suu Kyi, a fost condamnată la alți patru ani de închisoare, după un proces sub acuzația importului ilegal de aparatură de comunicație. Într-un alt proces, săptămâna trecută, a primit patru ani de închisoare, sentință redusă până la urmă la doar doi ani, pentru încălcarea regulilor de protecție împotriva pandemiei de coronavirus. În încrâncenarea de a o elimina din viața politică pe Aung San Suu Kyi și pe unii dintre colaboratorii săi la guvernarea anterioară, junta militară are în plan deschiderea de noi procese sub cele mai diverse acuzații. De la arestarea sa la începutul anului trecut, Aung San Suu Kyi este ținută în izolare totală într-un loc secret și face față la o serie de circa 11 acuzații, unele extrem de grave, precum încălcarea legii secretului de stat, incitare împreună cu colaboratori ai săi la revoltă și încălcarea legii de gestionare a catastrofelor naturale. Pentru toate acuzațiile urmează un lung șir de procese în justiție ce se pot solda cu zeci de ani de închisoare.