9 din 10 români nu au o strategie clară de investiții

Studiu Raiffeisen Bank

Românii cu venituri ridicate sunt interesați de investiții, dar puțini au un plan clar. Potrivit unui studiu realizat de Frappe Digital pentru Raiffeisen Bank România, 9 din 10 respondenți nu au o strategie de investiții bine definită.

În același timp, dacă ar primi 100.000 de euro, cei mai mulți ar direcționa banii către forme de economisire sau investiții: 28% ar alege acțiuni sau fonduri mutuale, 23% ar prefera un cont de economii sau un depozit bancar, iar 7% ar păstra suma în contul curent.

Studiul, realizat pe un eșantion reprezentativ de persoane fizice cu venituri de minimum 10.000 de lei pe lună, indică un interes ridicat pentru instrumente financiare, dar și o nevoie clară de structură, educație financiară și planificare pe termen lung. Principalele zone în care respondenții au nevoie de claritate sunt înțelegerea riscului, diversificarea portofoliului și stabilirea unor obiective financiare măsurabile.

„Rezultatele studiului arată o schimbare importantă de comportament: românii cu venituri ridicate sunt tot mai interesați să își pună banii la lucru, nu doar să îi păstreze. În același timp, faptul că doar 1 din 10 are o strategie de investiții bine definită arată că există încă un decalaj între intenție și planificare. Următorul pas firesc este trecerea de la decizii punctuale la o abordare structurată, construită în jurul obiectivelor personale, al orizontului de timp și al nivelului de risc pe care fiecare investitor este dispus să îl asume.”, declarăMihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Riscul de pierdere și lipsa unui punct de pornire limitează investițiile

Cel mai important obstacol în calea investițiilor este riscul de a pierde bani, menționat de 39% dintre respondenți. Alți 29% indică resursele financiare insuficiente, 28% preferă un portofoliu diversificat pentru reducerea riscurilor, iar 18% spun că nu știu de unde să înceapă. Aceste date arată că, dincolo de disponibilitatea financiară, decizia de investiție este influențată puternic de nivelul de încredere, de înțelegerea produselor și de capacitatea de a construi un plan coerent.

În topul obiectivelor financiare, independența financiară — inclusiv posibilitatea unei pensionări anticipate — ocupă primul loc. Aceasta este urmată de protejarea economiilor în fața inflației și de creșterea capitalului pe termen lung.

În cazul unei corecții a pieței, respondenții indică o abordare prudentă: dacă valoarea investițiilor ar scădea cu 10% într-un interval scurt, 36% ar continua să investească potrivit planului, 27% ar investi suplimentar, 26% nu ar face nicio schimbare și doar 6% ar vinde o parte sau toate investițiile.