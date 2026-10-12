Diana Buzoianu: „Noua platformă digitală a Gărzii Forestiere Naționale sprijină combaterea tăierilor ilegale și transparentizează controalele silvice”

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a susținut luni o conferință de presă, alături de George Gârbacea, inspectorul general al Gărzii Forestiere Naționale, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele activității de inspecție și control desfășurate de gărzile forestiere de la începutul anului 2026. De asemenea, în cadrul conferinței a fost lansată Platformă Digitală a Gărzii Forestiere Naționale.

Platforma Digitală GFN reprezintă un instrument care permite monitorizarea unitară, aproape în timp real, a activității celor nouă gărzi forestiere și facilitează depunerea petițiilor și urmărirea stadiului acestora de către cetățeni.

„Cetățenii care depun sesizări nu mai aveau niciun instrument prin care să verifice stadiul soluționării petițiilor depuse, ce s-a întâmplat cu acestea. Noua platformă digitală rezolvă această problemă, oferind acces în timp real la stadiul controalelor. Ne dorim ca instituțiile să capete încrederea cetățenilor, demonstrând că lucrează în interesul lor și că orice efort de a semnala nereguli din teren are o finalitate clară și sancționabilă acolo unde legea este încălcată”, a declarat Diana Buzoianu, ministra interimară a mediului, apelor și pădurilor.

În ceea ce privește controalele realizate de inspectorii Gărziilor Forestiere, numărul verificărilor pe teren a crescut cu aproximativ 10% în primele șase luni ale anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025. De asemenea, volumul de masă lemnoasă tăiat care a fost valorificat fără acte în regulă a crescut exponențial: dacă în 2025, în primele șase luni ale anului, era de 2.800 de metri cubi, în 2026, pe aceeași perioadă, cu exact același număr de inspectori, cu aceleași instrumente, a sărit la 6.800 de metri cubi.

De asemenea, în 2025, prejudiciile identificate s-au ridicat la 1,34 milioane de lei (aproximativ 2.800 de metri cubi de lemn), iar în 2026 acestea au atins 3,85 milioane de lei, reprezentând peste 6.800 de metri cubi.

Noua platformă lansată de Garda Forestieră Națională poate fi accesată în acest link: https://app.gfn.gov.ro/acasa .