O poveste caldă româno-chineză despre solidaritate și prietenie

Școala Gimnazială Nr. 117 din București este înfrățită cu Școala Medie Nr. 2 Shengzhe din orașul Suzhou din China, în cadrul unui proiect internațional educațional. În semn de solidaritate cu profesorii și elevii chinezi, profesorii și elevii școlii din București au inițiat acțiunea intitulată “Prietenul la nevoie se cunoaște. A friend in need, is a friend indeed”, având în vedere situația dificilă prin care trece în această perioadă poporul chinez, din cauza noului coronavirus, al cărui epicentru este în orașul Wuhan din provincia Hubei, situată în centrul Chinei. Inițiativa lor are ca obiectiv formarea și educarea copiilor români în spiritul culturii prieteniei și al solidarității internaționale. Aceasta cuprinde mai multe activități, unele fiind deja realizate, altele sunt în plină organizare și desfășurare. Prima activitate a fost realizarea unui mesaj de solidaritate, compasiune și îmbărbătare de către elevi, părinții lor și profesorii școlii. Iată textul integral al acestui mesaj:

“Dragi prieteni de la Școala Medie Nr. 2 Shengzhe, SUZHOU

Profesorii noștri ne-au învățat că, acum 1500 ani – în timpul Dinastiei Tang, binecunoscutul poet Zhang Jiuling a scris următorul aforism: ”Depărtarea nu poate separa prietenii adevărați, aceștia rămânând apropiați chiar dacă mii de kilometri îi despart.”

Zilele acestea noi simțim și trăim foarte intens acest sentiment. Aflând din mass-media și de la profesorii noștri despre situația dificilă prin care trece China, voi, dragii noștri prieteni, va asigurăm că suntem alături de voi, cu sufletul în primul rând.

De aceea vă trimitem acest mesaj de îmbărbătare și sprijin. Împreună cu profesorii și părinții noștri am declanșat o acțiune de strângere de bani pentru a achiziționa măști pentru voi, ca un gest simbolic, de a va arăta că suntem cu adevărat prieteni, pentru că: “Prietenul la nevoie se cunoaște” – acesta fiind și motto-ul acțiunii noastre. Încheiem mesajul nostru cu îndemnul:

Forţa China! Forţa Wuhan! Jiayou Zhongguo! Jiayou Wuhan!”

Elevii clasei a V-a C, coordonați de profesor Constantin Hărăbor, coordonatorul proiectului, și profesor Theodor Răduță, dirigintele clasei, au transmis acest mesaj. Activitatea a fost filmată de Mihaela Tulea, părinte și specialist audio-video, care ulterior l-a procesat. Mesajul video și textul acestuia, tradus în limba engleză de profesor George Mihăiță, au fost trimise la școala soră din Suzhou și la Radio China Internațional din Beijing. Pentru fundalul pe care a fost filmat mesajul, elevii clasei a V-a C, împreună cu dirigintele și părinții, au realizat o machetă din polistiren a Marelui Zid Chinezesc, hărțile, drapelele și stemele Chinei, respectiv României, iar coordonatorul proiectului a conceput și realizat un afiș pentru acesta. Patru elevi și patru profesori ai școlii au transmis mesaje individuale de sprijin și susținere în scurte video-uri. În același timp, Asociația Părinților a demarat o strângere de fonduri, fiecare elev, profesor și părinte donând o sumă modică, bani din care au fost achiziționate 7000 de măști ce vor fi trimise Școlii Medii Nr. 2 Shengzhe din orașul Suzhou. Totodata, “Asociaţia Uniunea Română a Chinezilor din provincia Jiangsu”– organizaţie non-profit din Romania – a donat 5.000 de măşti pentru Şcoala Medie Nr. 2, Suzhou.

Profesoara de desen Bianca Bratu va coordona realizarea de către elevi, sub îndrumarea celorlalți profesori de desen, a unor mesaje în desen de solidaritate și prietenie. Acestea vor fi cuprinse într-o expoziție, scanate și trimise școlii surori, pentru a încălzi inimile copiilor chinezi. De asemenea, vor fi prezentate pe panoul electronic al școlii și va fi montată o expoziție cu printurile lor. Inițiativa Școlii Gimnaziale Nr. 117 din București va fi prezentată la “Panoul Proiectului”, în revista şcolii noastre- “Magia Adolescenței”, dar și în mass-media. În plus, acţiunea va fi prezentată Atașatului Cultural al Ambasadei Chinei în România, care va primi fișierele cu mesajele audio, video, fotografii cu expoziția de mesaje desen, articolele apărute în presă și altele. Inițiativa va fi finalizată la data de 1 Martie 2020, acesta fiind Mărțișorul simbolic pentru copiii și profesorii școlii surori din China. Inițiativa face parte din cadrul Proiectului de parteneriat educational demarat în 2019. La începutul anului școlar 2018/2019, Școala Gimnazială Nr.117, Sector 6 București a semnat un Acord de Parteneriat Educațional tip Școli surori, cu Școala Medie Nr. 2 Shengze, Suzhou, China, cu titlul “Prietenie prin Cultură și Cultura Prieteniei”. Activitățile din primul an au fost dedicate unei duble aniversări: 70 de ani de la înființarea Republicii Populare Chineze și 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări. În urma unor acțiuni frumoase și interesante desfășurate atât on-line, în video-conferințe WeChat, precum și prin vizita efectuată de o delegație de profesori de la școala din București în Suzhou, în luna noiembrie 2019, a fost închegată o frumoasă prietenie între colectivele de elevi, profesori și părinţi din cele două școli surori.

FORȚA CHINA! FORȚA WUHAN!

JIAYOU ZHONGGUO! JIAYOU WUHAN!

Autori:

Manager General de Proiect: Profesor Adriana STOICA,

Director Sidorian Svetislau ILICI, Director adjunct- Ciclul primar-Corina MIRESCU, Director adjunct – Ciclul gimnazial – Camelia CHIȚĂ

Coordonator de Proiect: Profesor Constantin HĂRĂBOR