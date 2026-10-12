Documentarul „Hotline Beijing 2”, o perspectivă asupra guvernanței urbane centrate pe oameni

Proiecția documentarului „Hotline Beijing 2”, despre reforma sistemului de soluționare rapidă a sesizărilor publice din Beijing, a avut loc duminică, 11 octombrie, în cadrul Forumului Beijing 2026 privind Reforma Sistemului de Soluționare Rapidă a Sesizărilor Publice.

În urmă cu doi ani, primul documentar, „Hotline Beijing”, a urmărit apelurile primite la linia telefonică pentru cetățeni 12345 din Beijing, prezentând din mai multe perspective eforturile orașului de a aprofunda reforma sistemului de soluționare rapidă a sesizărilor publice. Filmul a obținut încasări de peste 80 de milioane de yuani (aprox. 12 milioane de dolari), stabilind un record pentru documentarele chinezești din ultimii cinci ani. De asemenea, a fost proiectat în orașe precum New York, Los Angeles și Sankt Petersburg.

Continuarea, „Hotline Beijing 2”, a fost filmată pe parcursul a aproape un an, echipa acumulând aproape 500 de ore de material video și realizând interviuri cu aproape 100 de persoane din diverse domenii. Dintr-o perspectivă internațională și prin prezentarea directă a realității, filmul urmărește procesul de reformă și inovare a unui oraș construit în jurul nevoilor oamenilor.

Documentarul nu are comentariu narativ, ci imaginile și vocile persoanelor implicate vorbesc de la sine. Prin poveștile autentice ale oamenilor, filmul explorează provocările comune generate de dezvoltarea urbană și prezintă principiul potrivit căruia orașele sunt construite de oameni. De asemenea, evidențiază valoarea în guvernanța urbană, prin intermediul liniei telefonice 12345 și al reformei sistemului de soluționare rapidă a sesizărilor publice.

Filmul a fost realizat de China Central Newsreel and Documentary Film Studio, aflat în subordinea China Media Group.

Începând din 2019, municipalitatea a folosit linia telefonică pentru cetățeni 12345 ca platformă pentru reforma sistemului de soluționare rapidă a sesizărilor publice din capitala Chinei, explorând o cale de modernizare a guvernanței unui mare centru urban. În cei șapte ani de funcționare, linia telefonică a înregistrat aproximativ 200 de milioane de sesizări, iar ratele de soluționare și de satisfacție au depășit fiecare 97%.

Forumul Beijing 2026 privind Reforma Sistemului de Soluționare Rapidă a Sesizărilor Publice are loc în perioada 12-13 octombrie. Tema ediției din acest an fiind „Era digitală și inteligentă și orașul centrat pe oameni”.