Zheng Qinwen a cucerit China Open 2026, câștigând cu 2-0 finala feminină jucată în compania rusoaicei Mirra Andreeva. Zheng a stabilit o premieră în istoria China Open, devenind prima jucătoare autohtonă care câștigă titlul de simplu feminin.

După meci, într-un interviu pentru China Media Group (CMG), Zheng Qinwen a împărtășit gândurile privind câștigarea primului titlu de simplu feminin la China Open, răsturnarea din primul set și revenirea după accidentare.

Despre câștigarea titlului, Zheng a declarat că este minunat să câștige primul titlu WTA 1000 din carieră, în China, doar cuvântul „emoționată” nu este suficient pentru a descrie ce simte, pentru că sunt multe emoții care se suprapun. „În această săptămână am fost supusă la o foarte mare presiune. Sunt foarte recunoscătoare că am putut câștiga meciul de astăzi, mai ales că am câștigat acest titlu într-un moment atât de important al China Open, iar acesta este primul meu titlu WTA 1000. Faptul că se întâmplă în China este cu adevărat minunat!”

În ceea ce privește răsturnarea din primul set, Zheng a declarat că a atacat, a dat mingi decisive și a încercat să se mențină în formă. Când a fost condusă cu 4-5 în primul set și avea de înfruntat trei mingi de set, era deja pregătită să lupte pentru un joc în trei seturi. În fața celor trei mingi de set, nu era sigură că le poate salva, așa că a jucat punct cu punct și tocmai atunci a jucat foarte bine. A atacat și a lovit decisiv, recuperând fiecare punct.

„Simt că, în sfârșit, într-un meci important, norocul a fost de partea mea și mi-a dat curajul să realizez o întoarcere de moment și să mă mențin în formă. Cred că toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul fanilor și spectatorilor prezenți la meci, pentru că am simțit clar încurajarea lor,” a declarat Zheng Qinwen.

Referitor la revenirea după accidentare, chinezoaica a declarat: „Totul a fost cu adevărat foarte greu. Sincer, când jucam în calificările de la US Open, nu mi-aș fi imaginat că toate acestea se pot întâmpla. Atunci eram într-adevăr în cel mai jos punct al vieții mele. Puteam doar să joc meci după meci și să înfrunt un viitor necunoscut.”

Vorbind despre jocul pe teren propriu, Zheng a susținut că s-a angajat să transforme presiunea în motivație și încrederea în viitor. „Când am intrat în circuitul profesionist, la 19 ani, simțeam presiune când jucam pe teren propriu. Mai ales la turneele de Grand Slam, unde erau foarte mulți chinezi, pierdeam unele puncte din cauza presiunii. După ani de experiență, am reușit treptat să transform această presiune în motivație. Cu fiecare an care a trecut, am crescut și am devenit tot mai bună. Toți spun că vor să se întoarcă la tinerețea de odinioară, dar eu vreau să spun că fiecare vârstă are frumusețea ei unică. Îmi este cu adevărat dor de mine la 19-20 de ani, dar în același timp aștept cu nerăbdare să văd cum voi fi la 24-25-26 și chiar după 30 de ani.”