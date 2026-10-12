Maxim Kontsevich: Nivelul general al matematicii în China crește constant



Medalia Fields este considerată „Nobelul matematicii”și este una dintre cele mai înalte distincții ale comunității matematice internaționale. Maxim Kontsevich este unul dintre laureații acestui premiu. De mult timp desfășoară cercetări matematice în Franța, iar în prezent este membru al Academiei Franceze de Științe și profesor la Institutul de Studii Științifice Avansate din Franța (IHES).

Kontsevich a prezis acum trei ani că în China se va naște un laureat al Medaliei Fields. În iulie anul acesta, doi tineri matematicieni de cetățenie chineză, Wang Hong și Deng Yu, au câștigat amândoi premiul. Într-un interviu acordat China Media Group, Kontsevich a declarat că nu este deloc surprins, pentru că China are multe talente în matematică extrem de înzestrate, iar numărul cercetătorilor excelenți continuă să crească. În ceea ce privește dezvoltarea matematicii în China, el mărturisește că vede cum nivelul general al matematicii crește constant.

Kontsevich s-a născut în 1964 la Moscova, în URSS. Tatăl său era expert în limba coreeană și istoria Coreei, iar mama sa fusese ingineră. Interesul pentru matematică i-a apărut în jurul vârstei de zece, unsprezece ani, după ce fratele său i-a ridicat o problemă de matematică.

Kontsevich a afirmat că matematica în sine este foarte interesantă, fiindcă multe aspecte pot fi explorate și aprofundate de unul singur. El crede că, la urma urmei, oamenii sunt fascinați de matematică pentru că, privită ca obiect de studiu, are regularități extrem de ordonate. „Odată ce ai realizat o demonstrație matematică riguroasă, poți fi sută la sută sigur că concluziile respective urmează întocmai logica prestabilită.” Un lucru care îi place la matematică este că simplifică complexul. „Poți folosi un limbaj mai simplu pentru a explica probleme care altfel sunt foarte complexe și greu de înțeles. De aceea cred că matematica transformă mereu, în mod constant, lucrurile complexe în lucruri simple.”

Kontsevich este în permanență activ în avangarda schimburilor matematice internaționale. De-a lungul anilor, a menținut legături strânse cu comunitatea matematică din China și a fost cercetător invitat la universități și instituții de cercetare științifică din China.

Kontsevich consideră că China și societatea occidentală în care trăiește acum sunt extrem de diferite. El respectă cultura chineză.

Kontsevich a menționat că modul în care funcționează societatea chineză în ansamblu îl interesează foarte mult. Faptul că China poate coordona resurse, poate elabora planuri și poate implementa proiecte este în sine remarcabil. El crede că țărilor occidentale le lipsește astăzi exact această calitate. Din cauza mai multor factori, Occidentului îi este tot mai greu să avanseze proiecte mari pe termen lung.

Ca profesor, Kontsevich dorește să le lase studenților suficient spațiu de autonomie, dar recunoaște și că este nevoie de predare adaptată fiecărui student. Cel mai mult prețuiește independența studenților. Potrivit lui, un student cu adevărat excelent ar trebui să descopere singur problemele.

Când vine vorba de sfaturi pentru tinerii cercetători, Kontsevich spune că oamenii au personalități diferite, iar calea potrivită pentru o persoană poate să nu funcționeze deloc pentru alta. Fiecare ar trebui să decidă singur cum să-și urmeze propria cale în viață. El consideră că nu există trăsături uniforme valabile pentru toți matematicienii. „Fiecare joacă un rol diferit și are particularități diferite: unii sunt înclinați spre fantezie liberă și imaginație fără limite, alții sunt pricepuți la demonstrații riguroase, iar metodele de cercetare ale fiecăruia sunt foarte diferite”, a spus matematicianul.