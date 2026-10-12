Concertul CMG dedicat compatrioților de pe cele două maluri ale strâmtorii Taiwan

În auriul cald al toamnei, un concert realizat de China Media Group (CMG) pentru compatrioții de pe cele două maluri ale strâmtorii Taiwan cu prilejul Festivalului din Mijlocul Toamnei a avut loc pe malul Lacului Yanqi din Beijing. Peste 400 de compatrioți de pe ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan au participat împreună la această întâlnire muzicală, împărtășind sentimentele specifice reunirii.

Concertul a avut Festivalul din Mijlocul Toamnei ca liant emoțional: atât melodii îndrăgite care trezesc memoria culturală comună a compatrioților de pe cele două maluri, cât și cultura reunirii a națiunii chineze, care dăinuie de mii de ani, au fost interpretate cu sinceritate și emoție, făcându-i pe compatrioții de pe ambele maluri să simtă cu adevărat, în melodii și povești, profundul sentiment al legăturii de sânge.

Tradiționalul și modernul, clasicii și vocile de azi s-au întâlnit pe aceeași scenă. Concertul a inclus în mod special trei sesiuni de împărtășire a poveștilor. Aceste povești reale conturează un tablou frumos al compatrioților de pe ambele maluri care își deschid inimile, se contopesc și își urmăresc visurile mână în mână. Așa cum în „Licurici”, interpretat de Annie Yi, mici licăriri se adună și revarsă o forță caldă care ajunge direct la inimă.

Concertul nu este doar un spectacol, ci și o îmbrățișare sufletească a compatrioților, un schimb cultural cald și plin de rezonanță între cele două maluri ale strâmtorii Taiwan.