Povestea Annei-Eva Budura, „o viață în vâltoarea istoriei” ce scrie prietenia româno-chineză

Pe 5 octombrie 1949, România a devenit a treia țară din lume care a stabilit relații diplomatice oficiale cu Republica Populară Chineză. De-a lungul celor 77 de ani, mulți oameni au depus eforturi neîncetate pentru a dezvolta și aprofunda prietenia dintre cele două țări. Astăzi, vreau să vă povestesc viața extraordinară a unei doamne românce, care și-a dedicat întreaga cariera cunoașterii reciproce și apropierii dintre România și China. Ea a fost printre primii studenți români trimiși să studieze în Noua China. Povestea Annei Budura demonstrează că prietenia între oameni și popoare se construiește în timp și se transmite din generație în generație. Azi, Anna-Eva Budura face parte dintre acele personalități rare care au transformat întâlnirea cu o civilizație într-o adevărată vocație a vieții. Pentru ea, China nu a fost doar un obiect de studiu, ci o țară pe care a dorit să o înțeleagă în profunzime, cu răbdare, cu respect, cu o curiozitate mereu vie, iar apoi, a încercat să o facă înțeleasă și celorlați. Dacă ar fi să descriem într-o singură imagine destinul Annei-Eva Budura, am putea spune că ea a fost un mesager între două civilizații, pentru că a dus din România în China dorința de a cunoaște și deschiderea unei tinere care voia să descopere lumea și a adus înapoi, pentru generații întregi de români, o parte din cultura, înțelepciunea și frumusețea unei civilizații milenare, construind o punte între cele două țări cu știință, răbdare, onoare și, mai presus de toate, cu suflet.

(Postare de Alina Beijing)