Industria fondurilor de investiții a crescut de peste patru ori, în ultimii 7 ani, iar viitorul depinde de investițiile recurente, digitalizare și educație financiară

ASF: Aproape 15% dintre români dețin criptoactive estimate la 12 miliarde de euro

Industria fondurilor de investiții din România a crescut de peste 4,3 ori în ultimii șapte ani, de la aproximativ 320.000 de investitori în 2019 la peste 1,4 milioane de investitori în fondurile deschise locale în august 2026. Următorii pași pentru dezvoltarea pieței trec dincolo de atragerea de noi clienți, către transformarea economisirii și investițiilor într-un obicei lunar, susținut de încredere, acces digital, produse diversificate și o mai bună înțelegere a riscurilor. Apetitul pentru câștiguri rapide și transformarea comportamentului financiar al generațiilor tinere pun industria în fața unor provocări noi. Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), atrage atenția că aproape 15% dintre români dețin criptoactive cu o valoare estimată la 12 miliarde de euro, într-o piață insuficient reglementată, care pune în pericol investitorii. În același timp, prof. univ. dr. Daniel David spune că, din perspectivă psihologică, în relația cu banii, românii combină o teamă ridicată de incertitudine cu o orientare tot mai pronunțată către câștigurile imediate, în detrimentul planificării pe termen lung.

Acestea sunt câteva dintre concluziile celei de-a VIII-a ediție a Summitului Administratorilor de Fonduri din România (AAF), eveniment dedicat industriei și profesioniștilor din asset management.

De la 320.000 la peste 1,4 milioane de investitori, în 7 ani. Ce provocări aduce viitorul?

Creșterea numărului de investitori și a activelor administrate de fonduri este una dintre cele mai vizibile transformări ale pieței locale de asset management și, deși industria a trecut prin perioade de volatilitate și dese schimbări legislative și economice, a continuat să atragă capital și să diversifice produsele disponibile. Horia Gustă, președintele AAF, a apreciat că industria fondurilor de investiții traversează o etapă de consolidare și maturizare, marcată de creșterea activelor administrate și a indicilor bursieri până la maxime istorice, de achiziții și tranzacții între administratori, lansarea de noi fonduri și interesul tot mai mare pentru investițiile în acțiuni. Președintele AAF a evidențiat și provocările legislative, inclusiv cele legate de impozitarea diferențiată, subliniind că progresul industriei este rezultatul efortului comun al administratorilor de fonduri, autorităților, instituțiilor bancare și celorlalți participanți la piața de capital.

„Acum șapte ani, la prima ediție a Summitului AAF, industria fondurilor de investiții număra aproximativ 320.000 de investitori. Astăzi, vorbim despre peste 1,4 milioane de investitori în fondurile deschise locale, dintre care 329.000 investesc în fonduri de acțiuni. Este o evoluție care arată cât de mult s-a schimbat piața, dar și relația românilor cu economisirea și investițiile. Dacă în 2019 discutam despre cum putem dezvolta industria fondurilor de investiții, astăzi provocarea este alta: cum transformăm economisirea și investițiile într-un comportament firesc, lunar, la nivelul întregii societăți. România are nevoie de capital investit, economia are nevoie de investitori, iar investitorii au nevoie de încredere. La intersecția acestor trei nevoi se află industria noastră. Rolul administratorilor de fonduri nu este doar să gestioneze active, ci și să contribuie la finanțarea economiei, la dezvoltarea companiilor și la creșterea bunăstării oamenilor. Rezultatele industriei sunt expresia unui efort comun, iar următoarea etapă de dezvoltare depinde de capacitatea noastră de a face investițiile mai simple, mai accesibile și mai bine înțelese de cât mai mulți români”, a declarat Horia Gustă.

ASF: Aproape 15% dintre români dețin criptoactive. Mirajul câștigurilor rapide ridică probleme de protecție a investitorilor

Unul dintre cele mai puternice semnale de alarmă a vizat amploarea investițiilor în criptoactive. Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreședinte ASF, a prezentat estimări potrivit cărora aproape 15% din populația României deține astfel de active, evaluate la aproximativ 12 miliarde de euro, iar ponderea deținătorilor ar putea urca spre 27–28% în 2030. Reprezentantul ASF a atras atenția și asupra faptului că România nu are desemnată o autoritate națională competentă pentru supravegherea acestui sector, ceea ce duce la o lipsă de protecție a investitorilor. Avrămescu a mai spus că mirajul câștigurilor peste noapte poate eroda încrederea în piața financiară, o piață construită în ultimele trei decenii prin eforturile instituțiilor, administratorilor și a celorlalți participanți la piață.

„Piața financiară din România traversează o perioadă de transformări importante, în care vedem atât o creștere a interesului pentru investiții, cât și o atracție tot mai mare pentru instrumentele speculative. Estimăm că populația României deține criptoactive în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro, o sumă semnificativă, mai ales dacă o raportăm la cele 81 de miliarde de lei reprezentând activele pieței fondurilor de investiții. În același timp, fondurile de investiții au demonstrat performanțe remarcabile. Cele mai performante cinci fonduri din România au înregistrat, în ultimul an, randamente cuprinse între 67% și 73%, iar pe un orizont de trei ani, randamentele au ajuns la 165–187%. Dar trebuie să înțelegem că performanțele trecute nu garantează câștigurile viitoare. Evoluțiile recente de la BVB reprezintă, pentru o parte dintre investitori, un adevărat experiment despre cum este să pierzi la bursă. După o perioadă în care mulți s-au obișnuit doar să câștige, descoperă acum că piețele pot și să scadă, lucru care face parte din viața normală, sănătoasă a unei burse. Investițiile nu înseamnă doar creștere continuă, ci și volatilitate, disciplină și capacitatea de a înțelege riscurile. Tocmai de aceea, educația financiară și protecția investitorilor trebuie să rămână priorități. Avem nevoie de o piață mai matură, mai transparentă și mai bine reglementată, în care oamenii să investească informat, nu atrași exclusiv de promisiunea unor câștiguri rapide”, a declarat Gabriel-Ioan Avrămescu.

La finalul Summitului AAF, ediția a VIII-a, a avut loc și o nouă ediție a ”Galei Profesioniștilor în Asset Management, 10X10”, eveniment dedicat recunoașterii și premierii celor mai performanți jucători din industrie.

Premiile au fost următoarele: