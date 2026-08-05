China a lansat al 23-lea grup de sateliți de internet de pe orbita joasă

China a lansat, marți, cel de-al 23-lea grup de sateliți destinați formării unei rețele de internet prin sateliți plasați de pe orbita joasă a Pământului.

Racheta purtătoare Marșul cel Lung-8A, lansată de la Cosmodromul de lansări spațiale comerciale Hainan, a plasat sateliții pe orbita prestabilită.

Misiunea reprezintă un zbor de verificare‌ a întregului sistem, după îmbunătățirea performanței rachetei purtătoare Marșul cel Lung-8A. Îmbunătățirile au crescut capacitatea de încărcare a rachetei, oferind sprijin viitoarelor lansări a mai multor loturi de sateliți care fac parte din rețeaua de internet prin sateliți.