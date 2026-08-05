Autoturismele noi au reprezentat doar 31,5% din totalul înmatriculărilor

▪ Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 7,6% în trimestrul II 2026 faţă de trimestrul II 2025 ṣi cu 4,5% în cazul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul mărfurilor, potrivit INS ▪ În trimestrul II 2026, autoturismele noi au reprezentat 31,5% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 7,8 puncte procentuale mai mult față de același trimestru al anului 2025. ▪ La sfârșitul trimestrului II 2026, 6,1% din stocul de autobuze și microbuze erau vehicule electrice.

În trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul II al anului 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣtere la categoria mopede ṣi motociclete cu 18,6% ṣi scăderi la categoria autobuze și microbuze cu 18,9% ṣi la categoria autoturisme cu 9,1%. În ceea ce privește înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣteri la categoria mopede ṣi motociclete cu 28,1% ṣi la categoria autoturisme cu 20,7% ṣi scădere la categoria autobuze ṣi microbuze cu 14,3%.

Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor a fost înregistrată creṣtere la categoria autotractoare cu 7,2% ṣi scăderi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 9,3% ṣi la categoria remorci ṣi semiremorci cu 2,5%. Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 16,3%, la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 3,2% ṣi la categoria remorci ṣi semiremorci cu 1,4%. Faţă de trimestrul I 2026, în trimestrul II 2026, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat creṣtere cu 4,5% la vehiculele pentru transportul pasagerilor ṣi cu 7,6% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulație, cuprindeau, la sfârșitul trimestrului II 2026, în proporție de 67,1%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 și în proporție de 9,4%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deținută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 31,6%; pentru categoria autobuze ṣi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 23,4% au fost clasificate în norma Euro 6, iar pentru categoria mopede ṣi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 21,5% au fost clasificate în norma Euro 5. Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporṭie de 25,6%, ȋn timp ce cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporṭie de 49,9% şi pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale ȋn proporţie de 21,6%.