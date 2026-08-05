Un nou proiect major de consolidare seismică în București: clădirea Teatrului „Bulandra” din Schitu Măgureanu nr. 1 va fi consolidată și modernizată

Concelex, companie aflată în topul constructorilor din România, va proiecta și executa lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare a clădirii din Schitu Măgureanu nr. 1, care găzduiește Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” și spații aparținând Universității din București. Încadrat în clasa I de risc seismic (RsI), imobilul este gestionat de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) și se află într-o zonă protejată.

Proiectul urmărește consolidarea seismică, precum și creșterea eficienței energetice, valoarea contractului fiind de 98,6 milioane lei. Până la 90% din fonduri provin din Programul Național pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar implementarea este realizată de Municipiul București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Intervenția urmărește nu doar punerea în siguranță a unei clădiri încadrate în clasa de risc seismic RsI, ci și conservarea valorii sale arhitecturale și culturale și adaptarea acesteia la cerințele actuale de funcționare, siguranță și eficiență energetică.

„Prin semnarea acestui contract, facem un nou pas concret în programul de consolidare seismică al Municipiului București. Schitu Măgureanu nr. 1 este un proiect complex, în care trebuie să găsim echilibrul între trei obiective esențiale: siguranța seismică, protejarea patrimoniului construit și readucerea clădirii la standardele actuale de funcționare și eficiență energetică. Nu consolidăm doar o structură, ci protejăm un loc care face parte din memoria culturală și universitară a Bucureștiului. Pentru AMCCRS, semnarea contractului reprezintă începutul unei etape în care responsabilitatea noastră este ca investiția să fie implementată riguros, cu respectarea calității, a termenelor și a valorii arhitecturale a imobilului” – Răzvan Munteanu, Director Executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

„Este un proiect special, nu doar prin complexitatea tehnică, ci și prin relevanța arhitecturală și culturală a clădirii – pentru studenți, profesori, actori, iubitori de teatru și comunitatea bucureșteană, în ansamblul său. Misiunea noastră este să o aducem la standarde moderne de siguranță și eficiență energetică, menținându-i identitatea. Experiența Concelex în soluții integrate, precum și în lucrări similare, ne oferă instrumentele necesare pentru a gestiona un proiect de această anvergură” – Cătălin Vișan, Deputy CEO, Concelex.

Proiectul se adaugă unui portofoliu larg de consolidări, printre clădirile cu istorie reabilitate sau cu lucrări în desfășurare ale Concelex numărându-se corpul Mihai Eminescu al Academiei de Studii Economice din București, Palatul Administrativ Bacău, Agenția BNR din Galați și corpurile A și B ale clădirii interbelice din Boteanu nr. 2. Compania a câștigat recent și proiectul de consolidare a Palatului Dacia-România (Pinacoteca).

Clădirea din Schitu Măgureanu are peste 11.800 mp desfășurați și implică o intervenție complexă: consolidarea structurală, reparația și restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, modernizarea instalațiilor și introducerea soluțiilor pentru siguranță la incendiu. În plus, lucrările vor viza termoizolații, hidroizolații, înlocuirea tâmplăriei și instalarea unor echipamente eficiente energetic, cu impact asupra consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Proiectul presupune, totodată, demolări parțiale, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, precum și branșări și debranșări.

Prin abordarea integrată a intervenției – consolidare structurală, restaurare, modernizarea instalațiilor și îmbunătățirea performanței energetice – Municipiul București și AMCCRS urmăresc ca investiția să genereze beneficii pe termen lung atât din perspectiva siguranței utilizatorilor, cât și a conservării patrimoniului și reducerii costurilor de exploatare ale clădirii.

Aflată la intersecția Bulevardului Schitu Măgureanu cu Calea Plevnei, clădirea este una dintre cele mai importante repere arhitecturale ale zonei Cișmigiu, cu o istorie de 100 de ani. Ansamblul a fost ridicat în etape, construcția corpului principal începând în 1926, cu destinația de Palat al Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor. În perioada 1950-1977, a găzduit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar în prezent deservește Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” și Universitatea din București, cu săli de curs, amfiteatru, bibliotecă, arhivă și birouri.