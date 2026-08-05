tbi bank sprijină dezvoltatorii imobiliari afectați de blocajul sistemului de carte funciară, oferindu-le o perioadă de grație de până la două luni. Dezvoltatorii pot amâna temporar plata ratelor aferente finanțărilor existente

tbi bank introduce o perioadă de grație de până la două luni pentru dezvoltatorii imobiliari eligibili, afectați de indisponibilitatea sistemului de carte funciară în urma recentului atac cibernetic. Blocajul a împiedicat finalizarea tranzacțiilor imobiliare și încasarea sumelor aferente, generând presiuni temporare asupra fluxurilor de numerar ale dezvoltatorilor, în pofida situației financiare solide a acestora.

Prin această măsură, valabilă doar în perioada în care sistemul de carte funciară nu funcționează, clienții eligibili ai tbi bank pot amâna cu până la două luni plata ratelor aferente creditelor existente destinate dezvoltărilor imobiliare. Dobânda acumulată în această perioadă va fi adăugată la principalul rămas de rambursat și va fi achitată la scadența finală a creditului.

„Blocajul actual a oprit temporar tranzacțiile și a întârziat încasările dezvoltatorilor din motive care nu țin în niciun fel de activitatea sau de soliditatea lor financiară. În astfel de momente dificile, în calitatea noastră de partener de finanțare, este important să fim alături de clienți, așa cum am făcut-o mereu: intervenim rapid, cu o soluție concretă, care le oferă dezvoltatorilor imobiliari răgazul necesar pentru a-și finaliza vânzările după revenirea la normal a sistemului de carte funciară”, a declarat Alexandru Cosma, VP Banking For Partners, tbi bank.

Solicitările vor fi analizate individual, în funcție de situația financiară și istoricul de plată al fiecărui client. Perioada de grație va fi acordată prin semnarea unui act adițional la contractul de credit existent. Clienții eligibili își pot contacta reprezentantul tbi bank pentru informații suplimentare și pentru transmiterea solicitării.