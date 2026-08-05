MADR: Agricultura nu poate fi privită ca un pericol iminent la adresa biodiversității

În cadrul dezbaterilor din Senat privind propunerea legislativă pentru aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026–2030, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Tánczos Barna, împreună cu echipa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), au formulat o serie de observații și propuneri menite să asigure o transpunere clară și corectă a obiectivelor asumate, fără a afecta activitatea agricolă și drepturile fermierilor.

„Agricultura nu poate fi privită ca un pericol iminent la adresa biodiversității. Avem nevoie de reguli clare și echilibrate, care să protejeze natura și să asigure un cadru echitabil pentru fermieri. De aceea, în cadrul dezbaterilor privind Strategia națională pentru biodiversitate, am propus și am susținut o serie de modificări prin care să fie acordate plăți compensatorii pentru pierderile de venit generate de măsurile de conservare și restaurare. Totodată, am clarificat faptul că ținta de reducere cu 50% privind îngrășămintele și pesticidele vizează reducerea riscului de poluare, și nu reducerea cantităților utilizate, iar în ceea ce privește restaurarea ecosistemelor, am precizat că ținta de restaurare de 30% până în anul 2030 reprezintă un obiectiv stabilit la nivel global și nu o obligație specifică a României. Agricultura trebuie privită ca un partener esențial în conservarea biodiversității, prin măsuri echilibrate și adaptate realităților din teren”, a declarat ministrul Tánczos Barna.

Observațiile și propunerile formulate de ministrul agriculturii și echipa MADR: