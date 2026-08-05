Transelectrica operează Sistemul Electroenergetic Național în condiții dificile, având ca prioritate menținerea siguranței în funcționare

În contextul condițiilor excepționale generate de seceta severă, care afectează Sistemul Electroenergetic Național, precum și sistemele electroenergetice din regiune, într-o manieră fără precedent din perspectiva operării, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA menține funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, prin aplicarea măsurilor operative necesare, monitorizarea permanentă a parametrilor de funcționare, coordonarea în timp real a sistemului și colaborarea continuă cu toate instituțiile relevante și entitățile implicate, precum și cu toți operatorii de transport și sistem din regiune și din Europa.

În pofida stresului operațional la care este supus Sistemul Electroenergetic Național, în condițiile actuale, nivelul actual de risc privind funcționarea sigură a sistemului și continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore.

Măsurile voluntare de consum responsabil și-au demonstrat deja eficiența în menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național în ultimele zile și rămân importante pentru susținerea stabilității acestuia în perioada următoare.

Prin Dispecerul Energetic Național, Transelectrica monitorizează permanent evoluția consumului și a producției de energie electrică, echilibrul producție – consum, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile, utilizând toate resursele și instrumentele de operare, inclusiv capacitățile de import, pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

Pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică, sunt valorificate la maximum capacitățile de producție și de stocare disponibile, posibilitățile de import și de schimb transfrontalier, precum și rezervele destinate gestionării unor astfel de situații.

În aceste condiții de operare deosebit de complexe, specialiștii Transelectrica gestionează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național cu profesionalism, responsabilitate și maximă rigoare operațională, astfel încât sistemul să fie operat în condiții de siguranță.