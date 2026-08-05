Actualitatea din China 

Modernizarea cu specific chinezesc constă mai întâi în modernizarea tehnologică

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

Misiunea primordială a modernizării cu specific chinezesc constă într-o modernizare tehnologică, iar perioada următorilor cinci ani este un stadiu însemnat în promovarea Chinei ca și putere tehnologică. Vizând această sarcină, președintele Xi Jinping a venit cu o serie de decizii majore care vizează îmbunătățirea accelerată a forței tehnologice a Chinei.

Autonomie și forță științifică și tehnologică de nivel înalt până în 2035 este un obiectiv strategic al Chinei. Președintele Xi a spus, în cadrul primei sesiuni de studiu colectiv din 2026 a Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, că nivelul progreselor tehnologice determină într-o măsură foarte ridicată viteza, sfera și adâncimea în dezvoltarea sectoarelor industriale. De aceea, este necesară promovarea noilor progrese în sectoarele de viitor în China din perspectiva dezvoltării unei puteri și a cauzei de relansare a națiunii chineze. 

Xi Jinping a fost prezent, în 8 iulie, la Conferința Națională pentru Știință și Tehnologie și a acordat Premiul Național pentru Știință și Tehnologie la doi academicieni. China se transformă accelerat dintr-un participant și contributor la inovațiile tehnologice globale, într-un dezvoltator și lider, fiind una dintre țările cu cea mai puternică forță inovativă.

De asemenea, în 17 iulie, președintele Chinei a participat la deschiderea Conferinței Mondiale a Inteligenței Artificiale 2026 și a prezentat planurile Chinei în promovarea dezvoltării și a guvernării IA la nivel global, precizând că aceasta trebuie să devină o sursă majoră a prosperității și securității comune și că trebuie realizat un sistem drept și just în privința guvernanței globale a IA.

Distribuie articolul
Articolul anterior Transelectrica operează Sistemul Electroenergetic Național în condiții dificile, având ca prioritate menținerea siguranței în funcționare
Articolul următor China a anunţat o serie de contramăsuri împotriva restricţiilor SUA
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Transelectrica operează Sistemul Electroenergetic Național în condiții dificile, având ca prioritate menținerea siguranței în funcționare
Energie
Tot mai mulți români suferă de „oboseala invizibilă”. Cum recunoști burnoutul
Actualitate
auto-schunn
Autoturismele noi au reprezentat doar 31,5% din totalul înmatriculărilor
Auto