Modernizarea cu specific chinezesc constă mai întâi în modernizarea tehnologică

Misiunea primordială a modernizării cu specific chinezesc constă într-o modernizare tehnologică, iar perioada următorilor cinci ani este un stadiu însemnat în promovarea Chinei ca și putere tehnologică. Vizând această sarcină, președintele Xi Jinping a venit cu o serie de decizii majore care vizează îmbunătățirea accelerată a forței tehnologice a Chinei.

Autonomie și forță științifică și tehnologică de nivel înalt până în 2035 este un obiectiv strategic al Chinei. Președintele Xi a spus, în cadrul primei sesiuni de studiu colectiv din 2026 a Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, că nivelul progreselor tehnologice determină într-o măsură foarte ridicată viteza, sfera și adâncimea în dezvoltarea sectoarelor industriale. De aceea, este necesară promovarea noilor progrese în sectoarele de viitor în China din perspectiva dezvoltării unei puteri și a cauzei de relansare a națiunii chineze.

Xi Jinping a fost prezent, în 8 iulie, la Conferința Națională pentru Știință și Tehnologie și a acordat Premiul Național pentru Știință și Tehnologie la doi academicieni. China se transformă accelerat dintr-un participant și contributor la inovațiile tehnologice globale, într-un dezvoltator și lider, fiind una dintre țările cu cea mai puternică forță inovativă.

De asemenea, în 17 iulie, președintele Chinei a participat la deschiderea Conferinței Mondiale a Inteligenței Artificiale 2026 și a prezentat planurile Chinei în promovarea dezvoltării și a guvernării IA la nivel global, precizând că aceasta trebuie să devină o sursă majoră a prosperității și securității comune și că trebuie realizat un sistem drept și just în privința guvernanței globale a IA.