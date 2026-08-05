Comisia Federală de Comunicații a SUA (FCC), ignorând opoziția fermă a Chinei și protestele puternice ale mediilor de afaceri din ambele țări, a continuat să extindă excesiv conceptul de securitate națională, adoptând în mod repetat măsuri restrictive împotriva Chinei. Acestea vizează multiple domenii, inclusiv operațiunile de telecomunicații, laboratoarele de testare, dronele, routerele de consum, cablurile submarine de fibră optică. Partea americană a impus şi restricții la importul de echipamente avansate de robotică și invertoare de putere chinezeşti. China se opune ferm acestor acțiuni și le respinge categoric, potrivit Ministerului Comerţului.

În plus, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a inclus unele entități chineze pe lista așa-numitei „Legi de prevenire a muncii forțate din Xinjiang”, încălcând grav consensul important la care au ajuns şefii de stat chinez şi american și prejudiciind drepturile și interesele legitime ale Chinei.

Prin urmare, China nu are altă opțiune decât să ia măsuri de contracarare necesare, inclusiv:

Consolidarea controlului asupra exporturilor către SUA de drone și de componentele și tehnologiile lor esențiale;

Suspendarea inspecțiilor de urmărire din fabrică efectuate de organismele de certificare americane pentru produsele care necesită certificarea obligatorie a produselor din China;

Includerea companiei americane „Compliance Testing LLC” pe lista de contramăsuri;

Lansarea unei anchete de securitate națională privind importurile de echipamente de birou pentru imprimare și copiere;

Includerea a 6 entități americane pe lista de contramăsuri.

Contramăsurile Chinei sunt, în general, moderate. China prețuiește stabilitatea relațiilor economice și comerciale chino-americane, care nu a fost ușor de obținut. China cere SUA să retragă imediat măsurile respective, să renunțe la acțiunile greșite, să revină pe calea corectă a soluționării divergențelor prin consultări și cooperare, și să depună eforturi comune pentru menținerea unui parteneriat strategic, constructiv şi stabil. Dacă SUA insistă să adopte noi măsuri restrictive împotriva Chinei, aceasta va răspunde cu măsuri suplimentare de contracarare.