Echipajul misiunii spațiale Shenzhou-21, prima apariție publică după revenirea din spațiu

Echipajul misiunii spațiale Shenzhou-21 a participat miercuri la Bejing la o conferință de presă. A fost prima apariție publică a taikonauților Zhang Lu, Wu Fei și Zhang Hongzhang după revenirea pe Pământ și încheierea perioadei de carantină și recuperare.

Ei au declarat că se află într-o stare fizică și psihică foarte bună. Forța musculară, rezistența și capacitatea cardiopulmonară au revenit, în mare măsură, la nivelurile de dinaintea zborului, iar taikonauții au intrat în etapa de monitorizare a recuperării. După finalizarea evaluării medicale, cei trei își vor relua programul obișnuit de antrenamente și activitate.