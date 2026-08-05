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Echipajul misiunii spațiale Shenzhou-21, prima apariție publică după revenirea din spațiu

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

Echipajul misiunii spațiale Shenzhou-21 a participat miercuri la Bejing la o conferință de presă. A fost prima apariție publică a taikonauților Zhang Lu, Wu Fei și Zhang Hongzhang după revenirea pe Pământ și încheierea perioadei de carantină și recuperare. 

Ei au declarat că se află într-o stare fizică și psihică foarte bună. Forța musculară, rezistența și capacitatea cardiopulmonară au revenit, în mare măsură, la nivelurile de dinaintea zborului, iar taikonauții au intrat în etapa de monitorizare a recuperării. După finalizarea evaluării medicale, cei trei își vor relua programul obișnuit de antrenamente și activitate.

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