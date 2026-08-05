Japonia a publicat, marți, ediția din 2026 a „Cărții albe a apărării”, în care susține că acțiunile militare ale Chinei reprezintă „cea mai mare provocare strategică fără precedent”, că activitățile militare chineze din jurul Taiwanului devin tot mai frecvente și că mediul strategic de securitate din jurul Japoniei traversează cea mai gravă și mai complexă perioadă de după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, Chen Xi, a declarat că noua ediție a „Cărții albe a apărării” este plină de afirmații false, care exagerează în mod deliberat așa-numita „criză de securitate din vecinătate” și speculează pretinsa „amenințare chineză” pentru a găsi pretexte în vederea eliminării restricțiilor militare. Partea chineză se opune ferm acestui document nedrept și acțiunilor greșite ale guvernului japonez.

Potrivit acestuia, pe de o parte, autoritățile japoneze continuă să accelereze revizuirea „celor trei documente privind securitatea”, sporesc constant cheltuielile pentru apărare, dezvoltă capacități de atac cu rază lungă de acțiune și promovează militarizarea și transformarea spațiului cosmic într-un câmp de luptă. Pe de altă parte, Japonia încearcă să prezinte extinderea industriei de apărare drept un nou motor de creștere economică și integrează tot mai profund consolidarea capacităților militare în mecanismele statului, în dezvoltarea economiei și în opinia publică. Noul militarism al Japoniei a devenit o provocare gravă la adresa ordinii internaționale postbelice și o amenințare reală la adresa păcii și stabilității regionale.

Referindu-se la problema Taiwanului, Chen Xi a subliniat că aceasta este strâns legată de suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei și reprezintă fundamentul politic al relațiilor chino-japoneze. Taiwanul este o linie roșie care nu poate fi depășită. Beijingul îndeamnă partea japoneză să reflecteze profund asupra istoriei sale de agresiune, să înceteze amestecul în afacerile interne ale Chinei, să renunțe la inducerea în eroare a publicului japonez și a comunității internaționale și să nu continue pe calea greșită a remilitarizării.