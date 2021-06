90% dintre fanii fotbalului cred că emoţia pe care o aduc pe stadion îi face pe jucători mai puternici

Jucătorii, suporterii și managerii sunt dornici ca fanii să se întoarcă pe stadioane, în timp ce José Mourinho, ambasadorul Mastercard, vorbește despre cât de importantă este prezența fanilor în tribune într-un video disponibil la acest link.

86% dintre suporteri cred că a fi fani ai fotbalului îi face să fie mai optimiști în ceea ce privește viața, iar 45% dintre fanii fotbalului european consideră că scandarea alături de ceilalți este ceea ce îi face pe fani pasionați de fotbal.

Anul acesta, escortele de jucători s-au întâlnit virtual cu jucătorii, Mastercard lansând o serie de experiențe digitale pentru a aduce fanii de acasă, mai aproape de acțiune.

Înaintea finalei UEFA Champions League, care s-a desfăşurat la Porto, sâmbătă, pe 29 mai, și pentru a sărbători cei 27 de ani de parteneriat, Mastercard a comandat studiul „Suporterii fotbalului”, cu sprijinul ambasadorului José Mourinho. Cunoscut ca „Cel special”, Mourinho a discutat cu pasiune despre rolul important pe care fanii îl joacă în crearea momentelor de neprețuit din fotbal și despre modul în care ultimul an ne-a învățat să apreciem la adevărata valoare sportul live, spunând: „Cred cu adevărat în puterea fanilor. Chiar folosesc expresia «ei nu susțin, nu împing de la spate, ci joacă alături de echipă». Și am avut atât de multe meciuri în care am simțit că am câștigat, pentru că ei au jucat alături de noi în teren”.

Acest lucru este susținut de cercetările efectuate de Mastercard în rândul a 12.000 de fani ai fotbalului din toată Europa. Ca parte a studiului „Suporterii fotbalului”, cei care au luat parte la studiu au vorbit despre ceea ce așteaptă cu nerăbdare post-COVID-19 și despre impactul pe care a fi fan îl are asupra jocului și asupra lor, personal.

Nimic nu se compară cu a privi un meci de fotbal live, 90% dintre cei 12.000 de fani chestionați considerând că pasiunea lor pentru fotbal îi face pe jucători mai puternici. De asemenea, 86% dintre respondenți au spus că faptul de a se aduna într-un grup pentru a sprijini echipa de fotbal preferată îi face pe oameni să fie mai optimiști în ceea ce privește viața, în general, iar 60% spun că vizionarea desfășurării meciurilor și suita de trăiri de pe parcursul acestora reprezintă o pregătire bună pentru a face față incertitudinilor din viața de zi cu zi, abilitate care s-a dovedit vitală în acest ultim an.

Rezultatul a fost confirmat de Mourinho, care crede că fanii sunt fundamentul experiențelor de neprețuit din fotbal. „Acea pasiune, acel zgomot, acea energie, acea presiune de la fani. Chiar și în deplasare, chiar și fanii altor cluburi, acest antagonism … desigur că avem nevoie de toate acestea.”

Fanii au revenit pe stadion

Aproximativ 12.000 de fani au participat la finala desfășurată pe stadionul Estádio do Dragão din Porto, unde sistemul de plată a fost unul contactless. Mastercard a depus eforturi consistente pentru a păstra experiența incredibilă de a participa la un meci de fotbal așa cum se întâmpla înainte de pandemie, sporind, în acest sens, gradul de accesibilitate și permițându-le fanilor să achite contactless la toate standurile și să se bucure, astfel, de plăți sigure în cadrul evenimentului.

Conectarea fanilor cu experienţe de nepreţuit acasă

Mastercard a dezvăluit o serie de experiențe digitale pentru a aduce fanii mai aproape de joc, din confortul casei lor. Patru escorte de jucători au avut șansa de a se întâlni virtual cu unii dintre cei mai mari fotbaliști din lume înainte de finala UEFA Champions League. Ei au putut interacționa live cu jucătorii, printr-un ecran LED uriaș amplasat la intrarea pe stadion, pe măsură ce aceștia soseau. Această inițiativă digitală a fost organizată în colaborare cu Fundația UEFA pentru Copii, care a selectat doi copii cu dizabilități din Anglia și doi copii din Istanbul pentru a se bucura de această experiență virtuală de neprețuit.

În plus, Mastercard aduce fanii mai aproape de pasiunea lor pentru fotbal prin parteneriatul cu UEFA Champions League prin experiențe de neprețuit în întreaga lume. Acestea au inclus o petrecere virtuală, transmisă în direct, înainte de semifinală și o sesiune Q&A găzduită de Clarence Seedorf, de patru ori câștigător al Ligii Campionilor și legendă a fotbalului olandez, precum și o petrecere virtuală, transmisă în direct, înainte de finală și o sesiune Q&A găzduită de Kaká, legendarul mijlocaș brazilian al AC Milan și câștigător al Balonului de Aur. Posesorii de carduri Mastercard au avut, de asemenea, posibilitatea să se alăture unei experiențe digitale live cu José Mourinho, care le-a vorbit despre faimoasa victorie cu Porto împotriva Manchester United în 2004, dezvăluind deciziile și strategiile care i-au condus echipa către victorie.

Jeannette Liendo, Senior Vice President, Marketing, Mastercard Europa, a declarat: „Finala UEFA Champions League este un eveniment simbolic pentru fanii din întreaga lume și o ocazie de a se reuni pentru a trăi experiența meciului. În ultimul an, suporterii fotbalului au scandat din casele lor și au continuat să își susțină necondiționat echipele. De la entuziasmul unui gol, până la simpla bucurie a unei ocazii de gol, Mastercard este dedicat să conecteze oamenii cu ceea ce le stârnește pasiunea, iar în cazul fanilor, știm că o minge poate începe ceva de neprețuit”.

Mastercard îi aduce pe fani mai aproape de pasiunile lor prin intermediul partneriatului cu UEFA Champions League și în acest sezon a oferit experiențe de neprețuit fanilor din întreaga lume. Pentru informații suplimentare, vizitați www.priceless.com/UCL.