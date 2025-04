A 5-a ediție Cegeka Academy revine în parteneriat cu ING Bank: un pas către sustenabilitatea și creșterea IT-ului din România

Cegeka România lansează cea de-a cincea ediție a Cegeka Academy în parteneriat cu ING Bank, pentru a oferi oportunități inginerilor aflați la început de drum în Python & AI Integration și DevOps. Prin acest program, cele două companii își propun să contribuie la crearea unui echilibru între juniori și seniori, esențial pentru o dezvoltare sustenabilă a industriei IT din România.

„Suntem conștienți de dificultățile cu care se confruntă juniorii în găsirea unui prim job și știm cât de important este să aibă acces la oportunități, nu doar la teorie. Cegeka Academy nu este doar despre învățare, ci și despre deschiderea unor uși, oferindu-le inginerilor șansa de a pune în practică ceea ce știu și de a se dezvolta într-un mediu dinamic, alături de profesioniști cu experiență. Investim în viitor nu doar pentru a forma specialiști, ci pentru că o industrie sănătoasă are nevoie de oameni noi, motivați și pregătiți să crească alături de noi”, a spus Ovidiu Pinghioiu, Managing Director la Cegeka România.

Colaborarea cu ING Bank România aduce un plus de valoare acestei ediții, prin faptul că studenții vor avea acces atât la o perspectivă mai largă asupra industriei, cât și la cunoștințele unui jucător global din domeniul financiar și tehnologic. Este un program care se concentrează atât pe partea teoretică, cât și cea tehnică, unde participanții vor avea șansa să colaboreze cu unii dintre cei mai buni profesioniști din domeniu. La finalul programului, dintre cei 30 de studenți din București, o parte vor putea obține un loc de muncă la Cegeka, unde vor lucra la proiecte alături de ING Bank România. Ceilalți studenți vor primi alte oportunități de a fi integrați pe diverse proiecte ale companiei.

„Credem că progresul vine prin împărtășirea cunoștințelor și susținerea celor aflați la început de drum. La ING Bank suntem constant în căutare de buni specialiști pentru provocările frumoase și specifice ale industriei bancare. Suntem încântați să ne alăturăm acestui program și să contribuim la formarea unei noi generații de specialiști IT, oferindu-le instrumentele necesare pentru a face față provocărilor din industrie”, a spus Delia Albu, IT Lead, ING Bank.

Dezvoltare de competențe tehnice și soft skills

Programul se desfășoară pe parcursul a 12 săptămâni, din aprilie până în iulie. În acest timp, studenții vor învăța atât concepte tehnice, cât și abilități de comunicare, soft skills și cum să devină buni consultanți în industria de IT.

„Această combinație de cunoștințe tehnice, soft skills și consultanță le va oferi studenților o viziune completă a unui proiect de la început până la final, astfel încât ei să înțeleagă cum fiecare decizie tehnică influențează rezultatul final. Scopul programului este ca, la finalul celor 12 săptămâni, studenții să fie pregătiți să facă față provocărilor industriei și să dezvolte o mentalitate de inginer consultant, capabil să identifice oportunități și să propună soluții eficiente”, a spus Lucian Popovici, Engineering Director la Cegeka România.

De-a lungul primelor patru ediții, Cegeka s-a concentrat pe tehnologiile de bază: .NET, Java, Front-end, QA și DevOps. Începând cu cea de-a cincea ediție, Academia se va concentra pe Python & AI Integration și DevOps, pentru a răspunde nevoii de a pregăti specialiști și în automatizarea și valorificarea datelor.

Studenții la master sau în ultimul an de facultate care doresc să facă parte din Cegeka Academy se pot înscrie până pe data de 10 aprilie, accesând (link) . – https://www.cegeka.com/en/ro/jobs/our-stories/cegeka-academy-2025

Cegeka Academy a fost lansată în 2019 cu scopul de a sprijini formarea noilor generații de ingineri și de a contribui la creșterea echilibrată a industriei IT din România. De la an la an, programul a crescut și s-a adaptat, oferind studenților atât șansa de a învăța, dar și de a se integra într-un mediu profesional, unde pot evolua la fiecare pas. O parte din cei care au făcut parte din prima ediție au avut șansa nu doar să învețe, ci și să se integreze în echipele Cegeka, devenind acum mentori pentru noile generații.

“Sunt recunoscător pentru rolul important pe care acest program l-a jucat în formarea mea ca inginer. Programul m-a pregătit pentru <șocul> cu care se confruntă un absolvent la intrarea în industrie. Pe lângă faptul că m-a echipat cu cunoștințe valoroase în Java, SQL și frameworkuri practice precum Hibernate și Spring Framework, cred că partea cea mai importantă a fost că am avut mentori experimentați care m-au ghidat. Acum sunt mândru că am putut oferi ceva înapoi ca mentor și am ajutat viitorii ingineri să-și găsească drumul în industria IT. Cegeka Academy nu mi-a oferit doar instrumentele necesare pentru succes, dar m-a și inspirat să transmit mai departe și să-i ajut pe alții să-și atingă obiectivele”, a spus Andrei Tecsor, Java Developer, care a fost student la Cegeka Academy și apoi mentor la edițiile precedente.

Cegeka Academy este locul în care studenții au parte de o experiență care îi pregătește pentru lumea reală a IT-ului. Programul le oferă studenților un mediu în care primesc feedback continuu, în care sunt expuși la diverse provocări care îi ajută să ia decizii rapide și să lucreze într-un mod Agile, asumându-și responsabilități specifice unui job. Scopul final este ca după cele 3 luni, cei mai buni studenți să devină parte din echipa Cegeka România și să lucreze pe proiecte alături de ingineri cu experiență sau chiar de mentorii lor. Până acum, compania a reușit să îndeplinească acest obiectiv, iar dintre cei 80 de studenți care au finalizat Academy 35 dintre ei au fost angajați în cadrul companiei.