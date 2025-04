Curtea de Conturi a României a găzduit cea de-a 16-a întâlnire anuală a Subcomitetului Auditului Performanței al INTOSAI

Curtea de Conturi a României a organizat, în perioada 1-2 aprilie 2025, la București, a 16-a întâlnire anuală a Subcomitetului Auditului Performanței (PAS) al INTOSAI. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai instituțiilor supreme de audit (SAI) membre PAS din întreaga lume și a avut ca scop principal consolidarea schimbului de experiență între SAI-urile membre ale PAS, prin explorarea tendințelor emergente în domeniul auditului performanței.

În mesajul său de deschidere, domnul Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, a subliniat importanța identificării unor soluții inovative pentru îmbunătățirea proceselor de audit și evaluare a performanței instituțiilor publice:

„Una dintre prioritățile mandatului meu de președinte a fost aceea de a face mai prezentă Curtea de Conturi a României în activitatea profesională a INTOSAI și EUROSAI, pentru a învăța de la colegii noștri și a împărtăși din experiența noastră. Prin organizarea și participarea activă la aceste întâlniri, avem acces la diseminarea bunelor practici, înțelegerea tendințelor globale în practica de audit în general și auditul performanței în particular, precum și stabilirea de contacte profesionale cu principalii lideri din domeniu.”

La rândul său, domnul Vital Do Rêgo Filho, președinte al INTOSAI și al Curții Federale de Conturi din Brazilia, a vorbit despre rolul esențial al Subcomitetului Auditului Performanței pentru a asigura relevanța și eficiența standardelor de audit:

“Această reuniune reprezintă o oportunitate valoroasă pentru colaborare, schimbul de cunoștințe și bune practici în domeniul auditului performanței. În următoarele două zile, vom discuta despre inițiative-cheie, inclusiv Planul de dezvoltare strategică al INTOSAI, care joacă un rol esențial în îmbunătățirea calității auditului, accesibilității și orientărilor.”

La rândul său, domnul Seamus McCarthy, Controlorul și Auditorul General al Irlandei, președintele PAS, a vorbit în mesajul său despre rolul esențial pe care îl joacă în prezent auditul performanței, accentuând importanța acestor reuniuni care creează cadrul necesar pentru schimbul de experiență în ideea identificării posibilelor riscuri și provocări din activitatea de audit:

“Sunt încântat să văd un număr atât de mare de membri prezenți la această reuniune. De la an la an, numărul delegaților crește, ceea ce demonstrează importanța pe care o are auditul performanței în auditul public. Trăim într-o lume în continuă schimbare, iar auditul performanței nu face excepție. În ultimele 12 luni, inteligența artificială a fost un subiect de actualitate pentru toată lumea. Aceasta are potențialul de a revoluționa modul în care auditorii din sectorul public își desfășoară activitatea, dar trebuie să fim conștienți și de riscurile și preocupările etice asociate.”

Printre obiectivele cheie ale întâlnirii s-au numărat:

Evaluarea progresului activităților din planul de acțiune al subcomitetului, ca parte a Comitetului de Standarde Profesionale (PSC);

Monitorizarea stadiului de implementare a Planului de Dezvoltare Strategică (SDP), inclusiv a celor cinci inițiative care vizează actualizarea principiilor și standardelor de audit;

Promovarea unui schimb de experiență între instituțiile de audit naționale, cu accent pe audituri care vizează evaluarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD);

Încurajarea cooperării cu organizații internaționale relevante, cum ar fi Inițiativa de Dezvoltare INTOSAI (IDI), Institutul Auditorilor Interni (IIA) și Grupul de Lucru INTOSAI pentru Evaluarea Politicilor Publice și Programelor (WGEPPP).

„Această întâlnire reprezintă o oportunitate valoroasă de a întări colaborarea internațională în domeniul auditului performanței și de a contribui la consolidarea standardelor internaționale de audit public. Ne dorim ca, prin acest eveniment, să susținem eforturile PAS de actualizare și dezvoltare a standardelor și ghidurilor metodologice, asigurând astfel un cadru robust pentru desfășurarea unor audituri relevante și eficiente”, a afirmat consilierul de conturi Csongor-Attila Dezso, șeful Departamentului de Audit al Performanței.