Companii

A fost autorizată preluarea Grupului Maragro de către East Grain

Curierul Național
Autor Curierul Național
Foto: Facebook

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care East Grain SA intenționează să preia Grupul Maragro.

East Grain este membră a grupului East Grain, activ în sectorul agricol, în special în România, Ungaria și Serbia. Pe piața din România, grupul este activ în domeniul distribuției de inputuri agricole pentru fermieri, achiziției și comercializării de cereale și semințe oleaginoase și furnizării de servicii logistice.

Grupul Maragro este activ în sectorul agricol, iar principalele sale activități includ: producția agricolă (grâu, rapiță, floarea-soarelui, lolium, soia, trifoi și lucernă), producția de șrot și ulei de rapiță, soia și floarea-soarelui, precum și producția, selecția și distribuția de semințe pentru culturi.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorității naționale de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Distribuie articolul
Articolul anterior Digitalizarea statisticii oficiale – obiectiv strategic al Institutului Național de Statistică
Articolul următor Au fost semnate contractele de mandat pentru noii membri ai Consiliului de Administrație al Romsilva
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

10 August. Republica Ecuador este în sărbătoare, celebrând Ziua Națională
Actualitate Extern
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a funcției de vicepremier, după demisia lui Dragoș Anastasiu
Politic
Guvernul este dator cu peste 800 de milioane de lei către producătorii de energie electrică și nu prea vrea să plătească. Urmează procese
Energie

Citește și