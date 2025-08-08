Au fost semnate contractele de mandat pentru noii membri ai Consiliului de Administrație al Romsilva

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în urma unei proceduri derulate conform legislației în vigoare.

Procesul de selecție și numire s-a desfășurat într-un context dificil și sub semnul unei responsabilități imense. Regia traversează o perioadă critică, fără director general numit, cu grave probleme financiare și de guvernanță, iar așteptările față de actualul Consiliu sunt ridicate.

„O spun de la bun început: nu suntem mulțumiți de procedura care s-a derulat, nici de lipsa candidaților – fapte ceea ce ridică un semn de întrebare cu privire la cum a fost comunicat transparent concursul și cât de credibil a fost pentru a atrage specialiști să aplice în cadrul lui. În unele cazuri am avut un singur candidat rezultat în urma concursului pe o poziție, ceea ce compromite grav indicatorul de competitivitate. Legislația pe baza căreia funcționează întreprinderile publice are lacune majore și trebuie modificată urgent. Cu toate acestea, era esențial să avem un consiliu de administrație funcțional, iar obligația legală de a finaliza această procedură nu putea fi amânată. Tocmai de aceea am intervenit acolo unde am avut pârghii și, în premieră, am introdus în contractele de mandat obligații ferme privind transparența, competitivitatea și responsabilitatea. Vom urmări îndeaproape activitatea acestui Consiliu – fiecare decizie, fiecare numire. Romsilva are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un director general interimar cu o viziune reformatoare și de un consiliu care să nu se abată de la mandatul primit”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Printre noile obligații contractuale se numără:

– Anunțarea publică a selecției pentru directorul general interimar, cu cel puțin 5 zile înainte, și alegerea candidatului pe baza calificărilor și propunerilor de reformă, fără criterii politice;

– Transparentizarea pentru fiecare ordine de zi a ședințelor Consiliului;

– Obligația consultării cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru toate măsurile cu impact în activitatea Romsilva;

Contractele prevăd, totodată, sancțiuni în cazul în care indicatorii nu sunt îndepliniți – inclusiv revocarea membrilor C.A. fără drept la daune-interese.

De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a redus semnificativ îndemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație, de la 12.500 lei brut la 5.000 lei brut, pentru a aduce remunerația mai aproape de realitatea financiară a Regiei și de standardele de eficiență și echitate în cheltuirea fondurilor publice.

MMAP reamintește că Romsilva se află într-o situație critică, fiind necesară urgent numirea unui director general interimar care să poată implementa reformele și să gestioneze corect și transparent activitatea regiei.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va continua să supravegheze îndeaproape activitatea Consiliului de Administrație și va informa publicul despre toate deciziile majore privind reforma Romsilva.