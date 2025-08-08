Iulie sub lupă: Controalele ANSVSA în domeniul alimentelor de origine nonanimală

În luna iulie 2025, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au efectuat controale în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală, vizând operatorii din industria alimentară care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, pâinii și produselor de patiserie, băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte produse alimentare.

În perioada menționată, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, precum şi cea a Municipiului Bucureşti, au realizat 9.440 de controale în unități din industria agroalimentară. În urma acestora, au fost aplicate 147 de avertismente și 298 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.792.400 de lei.

Aceste acțiuni fac parte din Programul de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2025 și au vizat următoarele aspecte esențiale:

Întreținerea și igienizarea corectă a spațiilor de manipulare a produselor alimentare;

Condițiile de prelucrare, depozitare a materiilor prime și produselor finite;

Respectarea cerințelor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților alimentare;

Cerințele de trasabilitate, etichetare și controlul dăunătorilor;

Implementarea corectă a procedurilor HACCP și a programelor de autocontrol.

Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

Principalele neconformități identificate au fost:

neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, ustensile, utilaje, paviment, autocontrol, manipulare, protecţii insecte, acţiuni şi contract DDD, materiale curăţenie, mucegai, substanţe dezinfectante, prezenţă insecte);

neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentaţie, proceduri);

neconformităţi legate de produse (etichetare, ambalare, modificări organoleptice, buletine de analiză);

neconformităţi documentare (documente, trasabilitate);

neconformităţi privind personalul (stare sănătate neatestată, fişe aptitudini, echipament protecţie).

În cadrul controalelor efectuate în unitățile din industria agroalimentară, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în conformitate cu procedurile și instrucțiunile din Programul de supraveghere și control, pentru a verifica conformitatea produselor alimentare și respectarea limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, contaminanții și alte substanțe interzise.

Le reamintim cetățenilor că pot contacta gratuit Call Center-ul ANSVSA la numărul 0800.826.787, disponibil din orice rețea de telefonie, pentru a face sesizări sau pentru a solicita informații privind siguranța alimentelor.