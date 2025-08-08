Bulgaria obligă comercianții să afișeze prețurile și în euro, începând de astăzi

De astăzi, 8 august, toți comercianții cu amănuntul din Bulgaria trebuie să afișeze prețurile bunurilor și serviciilor atât în leva, cât și în euro. Obligația se aplică atât magazinelor fizice, cât și celor online, și va rămâne în vigoare până la 8 august 2026, ca parte a procesului de trecere la moneda europeană.

Măsuri împotriva creșterilor nejustificate de preț

Autoritățile bulgare au prelungit până în 2026 măsurile antispeculative menite să prevină majorările abuzive de prețuri legate de introducerea euro. Etichetele vor trebui să afișeze ambele valori alăturat, cu același font, culoare și dimensiune, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor. Prețurile promoționale trebuie evidențiate separat.

Excepții și perioadă de grație

De la această regulă sunt exceptate taxiurile, stațiile de alimentare cu combustibil și vânzările de țigări, potrivit Novinite. Comercianții au la dispoziție o perioadă de grație de două luni, până la 8 octombrie 2025, pentru a-și adapta sistemele, timp în care nu vor fi aplicate sancțiuni.

Conversia se va face la rata oficială de 1,95583 leva pentru un euro, iar autoritățile vor monitoriza permanent respectarea noilor norme.