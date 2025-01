Academia Europeană de Leadership lansează Școala de vară 2025 în Finlanda

După succesul edițiilor anterioare ale Academiei Europene de Leadership (ELA) din Franța, Spania, Polonia, Portugalia, Republica Cehă și Croația, Huawei anunță cea de- a cincea ediție a ELA Summer School for Female Leadership in the Digital Age.

Programată în perioada 12-18 iulie 2025, școala de vară va avea loc în Helsinki, Finlanda. Acest program de formare de o săptămână va aduce împreună experți de renume mondial, lideri de opinie și mentori inspiraționali, oferind o experiență de învățare intensivă comparabilă cu programele MBA de top de la universități de frunte.

Lista impresionantă a celor peste 300 de formatori globali care au inspirat studenții la edițiile trecute îi include pe: José Luis Rodríguez Zapatero, Prim-ministru al Spaniei (2004-2011); Maria da Graça Carvalho, Ministrul Mediului și Energiei din Portugalia; Evangelia Chalioti, lector și director adjunct al Departamentului de Economie la Universitatea Yale; Aleksandra Przegalińska, Cercetător Principal Asociat la Universitatea Harvard; Ana Paula Nishio, director pentru Transformare Digitală și Strategii AI la UNIDO; Soledad Patiño, Coordonator al Academiei Globale de Competențe a UNESCO; Ana Barjasic, Membru al consiliului la European Innovation Council (EIC); CTO ai unor mari operatori europeni de telecomunicații, inclusiv Suzanne Tracy de la SIRO și Danijela Bistrički-Morović de la Telemach Hrvatska; Paloma Aba, Director al Agenției Executive pentru Climă, Infrastructură și Mediu din Europa; Sara Carrer, director pentru afaceri politice la Programul Alimentar Mondial al ONU; diverși Membri ai Parlamentului European, inclusiv Iratxe García, Karlo Ressler, Tsvetelina Penkova, Marc Angel, Katarina Roth sau Alessandra Moretti; foști Comisari UE Violeta Bulc și Androulla Vassiliou; fostul Viceprim-ministru al Irlandei Mary Coughlan; și unii dintre cei mai căutați antreprenori din Europa în domeniul tehnologiei pentru binele comun, inclusiv Dora Palfi sau Cornel Amariei, CEO ai imagiLabs și respective .lumen.

Ca parte a inițiativei Seeds for the Future a Huawei, ELA subliniază angajamentul solid al companiei de a promova incluziunea digitală oferind femeilor o platformă prin care pot accesa educația de calitate în leadership și tehnologie, cu burse integrale.

Tony Yong JIN, Vicepreședintele Executiv al Huawei pentru Regiunea Europeană, a declarat: „Vrem să creăm o lume în care toată lumea, indiferent de originile sale, este încurajată să ne conducă spre un viitor mai sustenabil cu sprijinul tehnologiei.”

Selina WEN, Reprezentanta Huawei la Instituțiile UE, a adăugat: „Dezvoltarea talentelor este una dintre contribuțiile noastre esențiale la competitivitatea Europei. În fiecare an, instruim mii de profesioniști în competențe TIC, mulți dintre ei fiind femei. Cu instruirea adecvată, oricine poate juca un rol în procesul de inovare, pentru găsirea unor soluții mai sigure și mai eficiente.”

Berta HERRERO, Directoarea Academiei Europene de Leadership și Directoare a Departamentului de Diversitate, Echitate și Incluziune la Huawei Europa, a spus: „Când am început acest program acum patru ani, eram pionieri. Acum, când inițiativele pentru egalitate au nevoie de mai mult sprijin ca niciodată, suntem încă profund implicați în acest proces. Școala de Vară din 2025 va revoluționa modul în care Europa reconciliază incluziunea socioeconomică cu inovația tehnologică, deschizând calea pentru un viitor mai luminos pentru toți.”

Hennariikka NIINISTÖ, Directoarea Public Affairs și Comunicare la Huawei Finlanda, a spus: „Suntem încântați să găzduim acest program excepțional. Finlanda a fost întotdeauna un pionier în inovație și egalitate de șanse, și suntem mândri să oferim o platformă care favorizează schimbul de cunoștințe, mentoratul și împuternicirea femeilor, sprijinind următoarea generație de lideri care vor aduce schimbări pozitive în tehnologie și dincolo de aceasta.”

Impactul profund al ELA și cum se poate aplica pentru program:

De la înființarea sa în 2021, Academia Europeană de Leadership a primit peste 12.000 de aplicații din întreaga Europă, devenind o oportunitate de vârf pentru femeile care doresc să influențeze viitorul. Programul acoperă teme precum leadership, etică AI, public speaking, tehnologii emergente, sustenabilitate, antreprenoriat, securitate cibernetică, colaborare globală și management de proiecte UE, printre altele.

În ultimii patru ani, ELA a transformat viețile a peste 170 de femei, ajutându-le să își atingă potențialul. Astăzi, absolventele joacă un rol activ în industria tehnologică, diplomație și mediul academic. De exemplu, absolventa din 2023 Hanah Lahe este cel mai tânăr membru al Parlamentului din Estonia. Dalia Alic (2021) a devenit cea mai tânără laureată a premiului Femeile Influente din Croația și acum lucrează la Ministerul Afacerilor Externe. Preslava Kuzova (2022) este acum inginer software la o companie importantă de tehnologie.

Participarea la programele ELA reprezintă o experiență unică în viață.

Lisa Oberaigner (Austria, 2021): „Școala de Vară m-a introdus în lumea leadershipului prin experiențe diverse și perspective noi, care m-au ajutat să îmi dezvolt abilitățile și să îmi conturez cariera.”

Elova Ryegård (Suedia, 2022): „Inițiativa Huawei este extraordinară. Cred că toate marile companii din tech ar trebui să facă astfel de programe pentru a încuraja femeile să urmeze cariere în acest domeniu.”

Victoria Vandenberghe (Belgia, 2024): „A fost o experiență de neuitat. Pasiunea și expertiza invitaților m-au motivat să îmi doresc excelență în carieră și să aduc o contribuție reală în lume.”

Aplicațiile sunt deschise până pe 12 martie și pot fi trimise pe site-ul oficial al ELA. Un juriu independent format din lideri de afaceri, academicieni, reprezentanți politici și reprezentanți ai societății civile va selecta 25 de bursiere pentru acest program prestigios. Pentru prima dată, aplicațiile sunt deschise nu doar pentru candidați din UE-27, Balcanii de Vest și Ucraina, ci și pentru cei din Islanda, Norvegia, Elveția, Turcia și Moldova.