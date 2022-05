Advertorialele chiar pot funcționa! Dacă știi cum să le scrii…

Advertorialele sunt un tip de anunțuri plătite, în formă scrisă, foarte lungi, prezentate ca articole informative. Se numesc advertoriale tocmai pentru că sunt un amestec de „reclamă” și „editorial”.

Pentru ca un advertorial să fie considerat un material reușit, el trebuie să se potrivească ca aspect și subiect cu publicația unde este tipărit, astfel încât să nu arate a reclamă chiar de la prima privire.

Bine scrise, advertorialele oferă foarte multă valoare publicului lor țintă, vânzând în același timp un produs sau un serviciu oferit de brandul care le sponsorizează. Advertorialelor li se mai spune și reclame native pentru că imită întocmai articolele dintr-o anumită publicație.

Cu alte cuvinte, advertorialele sunt un mod extraordinar de a te promova în mediul online, dar asta nu înseamnă că nu au și ele criticii lor. Multe persoane le bagă în aceeași oală cu ferestrele pop-up sau emailurile seci trimise prin serviciul de newsletter, dar noi considerăm că li se face o nedreptate întrucât nu toate advertorialele sunt atât de fade, cel puțin nu cele scrise bine.

În acest articol, com analiza în profunzime advertorialele și vom afla ceea ce poți face în calitate de creator de conținut sau om de marketing pentru a crea niște advertoriale corecte.

Ce probleme pot rezolva advertoriale?

Advertorialele sunt ideal pentru PR-ul unui brand, din nenumărate puncte de vedere. Ele nu numai că au puterea de a promova produsele sau serviciile comercializate de acesta, dar și consolidează reputația sa în mediul online și offline.

Nu ai nimic de pierdut dacă investești în advertoriale. Chiar dacă nu observi o îmbunătățire a ranking-ului tău din SERP imediat după ce le publici, ele tot produc efecte pe termen lung. De aceea, deși uneori trebuie să ai răbdare cu ele, întotdeauna ai de câștigat dacă le alegi ca metodă de promovare.

În comparație cu alte forme de publicitate, advertorialele au trei trăsături unice care le fac să fie net superioare:

– fiind postate ca niște articole obișnuite, ele depășesc barierele create de programele care blochează anunțurile de pe internet și ajung astfel la un public mult mai numeros;

– pe deasupra, datorită informațiilor prețioase pe care le conțin, advertorialele sunt mult mai bine văzute de către cititorii unei publicații decât, să spunem, un banner sau o reclamă oarecare în care singurul mesaj transmis este: CUMPĂRĂ! CUMPĂRĂ! CUMPĂRĂ!

– prin advertoriale îți poți educa potențialii clienți, dar și clienții deja existenți deoarece, prin intermediul lor, îți poți prezenta brandul sau produsele ori serviciile sale într-o lumină pozitivă, exact așa cum îți dorești.

Ce să faci ca să scrii un advertorial bun?

Ca să poți să scrii un advertorial bun, în primul rând trebuie să-ți schimbi mentalitatea. Dacă atunci când creezi reclame te gândești doar cum să intri în subconștientul potențialilor tăi clienți și să-i convingi cât mai repede să cumpere ceva, când scrii un advertorial trebuie să pui valoarea și lucrurile pe care le oferi lor GRATIS pe primul loc.

Cele mai bune advertoriale create vreodată au un aspect cu adevărat deosebit și sunt pline de substanță. Ele sunt atât de creative încât o mulțime de persoane care le-au văzut le-au considerat demne de a fi păstrate pentru a le putea reciti la infinit.

Ca să dăm un exemplu concret, gândește-te la un advertorial pentru un brand de vinuri. Ca un astfel de material să aibă succes nu trebuie să te apuci să prezinți istoria și caracteristicile brandului respectiv, ci să vorbești de exemplu despre mai multe rețete de mâncare, de preferat cât mai comune, care pot căpăta o imagine festivă și un gust deosebit dacă sunt servite alături de vinurile acelui brand.

Cu alte cuvinte, trebuie să gândești out of the box și să nu te bazezi doar pe lucrurile evidente, care se văd chiar de la prima vedere, ci să te pui în pielea celor care fac parte din publicul țintă al acelui advertorial și să te gândești: Ce ți-ar face ție plăcere să citești?

Dacă vrei să afli și mai multe detalii despre cum să scrii advertoriale eficiente sau dacă ai nevoie de un sistem prin care să-ți monitorizezi advertorialele, atunci fă-ți un abonament la Publyo și prin intermediul acestuia vei putea atinge următorul nivel.