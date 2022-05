Quai d’Orsay condamnă ”cu fermitate” expulzarea din Rusia a celor 34 de diplomaţi francezi

”Condamnăm cu toată fermitatea expulzarea diplomaților noștri de la Moscova, decizie luată fără niciun fel de fundament… Rușii o justifică cu argumente total false”, a declarat Anne-Claire Legendre, purtătoarea de cuvânt a Ministerului francez de Externe, la postul de televiziune BFMTV. ”În urmă cu o lună, a reamintit ea, noi am expulzat persoane din ambasada rusă la Paris, dar ele, sub acoperire diplomatică, acționau pe baza unor planuri contrare securității noastre naționale”. În plus, a mai relevat purtătoarea de cuvânt, sancțiunea franceză se înscria într-un ”demers european”.

„Nu suntem în război cu Rusia”

În intervenția sa televizată, Anne-Claire Legendre a ținut să sublinieze că Franța, în ciuda sprijinului pe care-l acordă Ucrainei, nu se află în război cu oamenii lui Vladimir Putin. ”Noi nu suntem în război cu Rusia, Uniunea Europeană nu este în război cu Rusia și nici NATO nu se află în război cu Rusia. Și nici nu dorim să fim… Numai o participare armată contra uneia din părțile în conflict ne poate considera în război”, a ținut să precizeze purtătoarea de cuvânt a MAE francez.