Patru din cinci bănci intenționează să își mute infrastructura IT în cloud

Studiu Accenture

Migrarea infrastructurii IT este un pas important în transformarea digitală, dar soluționarea problemei retenției angajaților și a complexității operaționale va fi esențială.

Băncile din întreaga lume intenționează să își mute o parte semnificativă a operațiunilor în cloud, reducând astfel dependența față de infrastructura IT veche de zeci de ani, pentru a putea lansa rapid produse noi și pentru a rămâne competitive, conform celui mai nou studiu realizat de Accenture (NYSE: ACN).

Studiul „The great cloud mainframe migration: what banks need to know” are la bază un sondaj global efectuat în rândul a 150 de directori de bănci ale căror instituții plănuiesc sau au început deja să își migreze infrastructura IT în cloud.

Conform studiului, aproximativ patru din cinci respondenți (82%) intenționează să mute mai mult de jumătate din volumul de lucru al infrastructurii IT în cloud, iar unul din patru respondenți (22%) intenționează să mute mai mult de trei sferturi. Marea majoritate a directorilor de bănci au declarat că intenționează să facă acest lucru în următorii doi până la cinci ani.

O mare parte dintre bănci au început să mute anumite aplicații în cloud, dar încă se bazează pe o tehnologie veche pentru majoritatea funcțiilor de bază, inclusiv înregistrările clienților, plățile, investițiile, managementul riscului și conformitatea.

“Deși multe bănci au adoptat cloud-ul pentru sistemele destinate clienților, cum ar fi serviciile bancare mobile și online, dar și pentru instrumentele utilizate de către angajați, cum ar fi e-mailul și videoconferințele, încă se bazează pe o tehnologie veche pentru funcțiile de bază ale afacerii lor„, a declarat Michael Abbott, care conduce la nivel global activitatea Accenture în domeniul bancar. „Ca urmare, majoritatea produselor bancare de bază, cum ar fi conturile curente și de economii, au la bază coduri scrise cu zeci de ani în urmă. Confruntate cu creșterea ratelor dobânzilor, cu concurența din partea fintech-urilor și cu o concurență sporită pentru depozite, băncile apelează la cloud pentru a le ajuta să impulsioneze rapid inovarea produselor bancare de bază”.

Băncile consideră viteza și agilitatea, securitatea și capacitatea de a adăuga noi capacități ca fiind cele mai importante argumente pentru migrarea infrastructurii IT (citate de 43%, 41% și, respectiv, 37% dintre respondenți). Trei din cinci directori (62%) se așteaptă la o rată internă de rentabilitate a investițiilor în migrare mai mare de 10%, iar peste trei sferturi (77%) se așteaptă să-și recupereze investiția în migrarea infrastructurii IT în termen de 18 luni.

Printre principalele provocări sau bariere legate de migrarea în cloud se numără riscul de întrerupere a activității, lipsa de înțelegere a modului în care funcționează codul, capacitatea de a atrage și de a păstra talentele tehnologice potrivite și reglementarea riscurilor de securitate și de conformitate.

„Băncile se descurcă bine în ceea ce privește recrutarea și investiția în tinere talente, dar păstrarea acestora este problema”, a spus Abbott. „Băncile de succes își remodelează culturile prin crearea unor rute pentru competențele de care vor avea nevoie în viitor și prin dezvoltarea unor strategii de angajare din noi grupuri de talente și de recalificare a forței de muncă. De asemenea, unele dintre ele își sporesc în mod spectaculos utilizarea rezervelor de talente externe și adoptă forța de muncă la distanță și hibridă. Abordarea provocărilor legate de talente va fi crucială pentru bănci în atingerea obiectivelor de migrare a sistemelor IT în următorii ani”.

Concluzii:

– Băncile văd în cloud o oportunitate de eficientizare pe măsură ce costurile cu infrastructura IT cresc. Marea majoritate (91%) a băncilor chestionate au raportat că în ultimii ani a crescut costul de întreținere a infrastructurii IT.

– Nevoile în materie de talente sunt specifice. Directorii din sectorul bancar chestionați văd cea mai mare cerere pentru competențe în materie de securitate cibernetică (47%) și în domeniul soluțiilor cloud (46%), inclusiv capacitatea de a proiecta infrastructuri virtuale, platforme și aplicații bazate pe cloud pentru rapiditate și agilitate.

– Infrastructurile IT actuale au o vechime cuprinsă între 5 și 20 de ani. 58% dintre cei chestionați au declarat că sistemele lor IT au o vechime de 5-10 ani; 27% au o vechime de 11-20 de ani; iar 9% au o vechime de 21-30 de ani.

– Cloud-ul public este opțiunea preferată pentru migrarea sistemelor de bază. Aproape două treimi (63%) dintre bănci intenționează să își mute sarcinile de lucru ale sistemelor IT în medii de cloud public, care pot oferi un plus de rentabilitate, flexibilitate și ușurință în respectarea reglementărilor; aproximativ o treime (31%) intenționează să utilizeze un model de cloud hibrid și doar 6% intenționează să utilizeze cloud-ul privat.