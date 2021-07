Afacerile mici si vanzarile online – Sfaturi pentru a-ti creste businessul

Un business de mici dimensiuni poate avea o crestere constanta si o evolutie pozitiva atunci cand focusul este pe luarea celor mai bune decizii. Desi concurenta este acerba in domeniul afacerilor ce se ocupa cu vanzarea de produse si servicii online, la fel de mare este si diversitatea domeniilor si niselor pe care le poti alege, dar si a strategiilor de promovare pe care le poti adopta.

Fie ca ai deja un business online sau iti doresti sa iti infiintezi unul in viitor, iata cateva sfaturi pentru a creste o afacere ce are la baza vanzarile in spatiul virtual:

Identifica corect publicul tinta

Publicul tinta reprezinta totalitatea persoanelor carora produsele sau serviciile tale se adreseaza, mai exact totalitatea potentialilor cumparatori. Atunci cand creezi un business, este esential sa identifici nevoia sau dorinta principala din spatele ideii tale, dar sa stii si cine iti va cumpara produsele. Iata cum sa identifici corect publicul tinta pentru un business online:

Varsta – Ce varsta au potentialii tai cumparatori? Incearca sa te axezi pe un segment cat mai bine evaluat si sa eviti generalizarile de genul “pentru cei de toate varstele”, o expresie de altfel gresita. Spre exemplu, copiii nu sunt niciodata public tinta, deoarece nu au putere de cumparare, in schimb parintii pot fi o categorie de public tinta.

– Ce varsta au potentialii tai cumparatori? Incearca sa te axezi pe un segment cat mai bine evaluat si sa eviti generalizarile de genul “pentru cei de toate varstele”, o expresie de altfel gresita. Spre exemplu, copiii nu sunt niciodata public tinta, deoarece nu au putere de cumparare, in schimb parintii pot fi o categorie de public tinta. Ocupatia – Ce ocupatii ar putea avea cei ce ar cumpara produsele sau serviciile tale? Spre exemplu, daca vinzi ceva din domeniul tehnologiei, raspunsul ar putea include lucratori in IT, programatori sau ingineri.

– Ce ocupatii ar putea avea cei ce ar cumpara produsele sau serviciile tale? Spre exemplu, daca vinzi ceva din domeniul tehnologiei, raspunsul ar putea include lucratori in IT, programatori sau ingineri. Mediul de provenienta – Rural sau urban? Aceasta segmentare se face pentru a evalua puterea de cumparare, deoarece la nivel urban aceasta este mai ridicata.

– Rural sau urban? Aceasta segmentare se face pentru a evalua puterea de cumparare, deoarece la nivel urban aceasta este mai ridicata. Nivelul de educatie – Studii medii, superioare sau postuniversitare? Acest aspect este esential pentru a crea mesajele potrivite si a folosi limbajul potrivit in strategiile de marketing si promovare.

– Studii medii, superioare sau postuniversitare? Acest aspect este esential pentru a crea mesajele potrivite si a folosi limbajul potrivit in strategiile de marketing si promovare. Pasiuni – Ce pasiuni ar putea avea clientii tai? Spre exemplu, daca vinzi produse pentru pictura, cu siguranta cei ce au ca hobby desenul si arta ar putea fi interesati.

Alege o platforma de ecommerce

Platforma pe care iti vei vinde produsele sau serviciile reprezinta unul dintre cele mai importante aspecte pentru buna functionare a afacerii. Aceasta reprezinta un prim contact pe care userii il vor avea cu brandul tau si tot cea care ii va face sa decida daca iti acorda incredere si daca vor cumpara de la tine. Cel mai bine este sa apelezi la profesionisti pentru a se ocupa de aceasta parte, pentru ca tu sa nu iti creezi stres in plus: vezi aici platforma de ecommerce de la Ciel.ro, care iti poate aduce numeroase avantaje.

Alege forma de functionare potrivita

PFA , SRL sau SA? Daca ai deja un business la inceput de drum, nu e niciodata un moment nepotrivit pentru a te gandi daca ai luat decizia corecta in privinta formei de functionare, iar daca urmeaza sa iti infiintezi unul, ia in considerare toate aspectele importante:

axele – Afla care sunt taxele pe care trebuie sa le platesti in cazul fiecarei forme de functionare si vezi care ti se pare mai potrivita pentru tine si specificul afacerii tale.

– Afla care sunt taxele pe care trebuie sa le platesti in cazul fiecarei forme de functionare si vezi care ti se pare mai potrivita pentru tine si specificul afacerii tale. Beneficiile – Ce avantaje iti aduce fiecare forma de functionare in parte? Poate reprezenta scutirea de la impozit sau impozite reduse in anumite conditii ori posibilitatea de a accesa banii incasati oricand.

– Ce avantaje iti aduce fiecare forma de functionare in parte? Poate reprezenta scutirea de la impozit sau impozite reduse in anumite conditii ori posibilitatea de a accesa banii incasati oricand. Legile carora te supui – Studiaza cu atentie caror legi te supui atunci cand ai un PFA, un SRL sau o societate pe actiuni. Spre exemplu, o persoana fizica autorizata poate raspunde cu averea proprie in cazul unui prejudiciu, in timp ce un SRL nu.

Un business online poate fi o calatorie minunata catre o cariera de vis si o munca care sa iti aduca satisfactii enorme. Asigura-te ca faci toti pasii necesari pentru a avea grija de afacerea ta, fie ca ai infiintat-o deja sau ca te afli la nivel de proiect.