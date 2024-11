Fabricat in RO: Suntem români și ne place să creăm!

Parcă ieri era anul 2024 când platforma Fabricat în RO de abia fusese lansată și începeam timizi să ne prezentăm lumii ca întregi ca susținători ai culturii, tradițiilor și mai ales produselor românești – povestește Adrian Andrei Ambrose, fondatorul proiectului. Și iată că am împlinit 10 ani de activitate! 10 ani provocatori, dar și cum multe satisfacții, în care am descoperit sute de produse românești preparate întocmai după rețetele tradiționale sau reinterpretate și am ascultat cu sufletul la gură poveștile lor.

România are o comoară culturală extrem de bogată și variată, iar mulți dintre producătorii români reușesc, prin pasiunea lor, să aducă tradițiile vechi în fața unui public contemporan din ce în ce mai dornic să redescopere autenticul. Asta se întâmplă în ateliere mici de olărit, în fabrici de textile unde ia românească servește ca inspirație pentru crearea unor articole vestimentare noi, în laboratoare de preparare a produselor alimentare și chiar în distileriile unde iau naștere cele mai savuroase băuturi din fructe și cereale. Se observă în ultimii ani o dorință arzătoare în rândul producătorilor români de a păstra autenticitatea și valorile tradiționale, dar și un curaj incredibil de a inova și a adapta produsele tradiționale la gusturile moderne.

Tradiție și inovație – Un echilibru delicat

Producătorii români sunt, în esență, apărători ai tradițiilor românești, față de care poartă un respect deosebit. Fie că vorbim despre producătorii de brânzeturi în Munții Apuseni sau de olarii din Horezu, toți acești creatori de bunuri păstrează vii tehnici și rețete transmise din generație în generație. În același timp, însă, mulți dintre ei se află în plină explorare a posibilităților de reinterpretare a produselor tradiționale, iar această adaptare aduce pe piață o prospețime aparte.

Am întâlnit, de pildă, producători de costume populare care îmbină cusăturile tradiționale cu design modern, astfel încât aceste haine să fie nu doar frumoase, ci și potrivite pentru moda actuală. În același spirit, producătorii de alimente folosesc rețete transmise din bătrâni, dar nu se feresc să experimenteze noi combinații de arome sau ambalaje care să atragă un public mai tânăr și mai dornic de diversitate. Este un echilibru delicat între păstrarea a ceea ce e sacru și îndrăzneala de a aduce obține o notă nouă, dar fermecătoare.

Adaptarea la gusturile moderne, fără compromisuri asupra calității

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă producătorii români de astăzi este crearea de produse care să fie pe gustul generațiilor actuale, dar încă autentice și cu suflet românesc. Este formidabil să vezi cum o brânză maturată poate fi transformată într-un deliciu culinar sau cum un vin de cramă românească precum cele de la Crama Oprișor sau Domeniile Averești, care respectă tehnici vechi, își câștigă locul printre băuturile apreciate la nivel internațional. Pe lângă munca laborioasă pe care o depun, producătorii demonstrează o creativitate impresionantă în ambalajele lor, în marketingul poveștii produsului și în găsirea unor formule noi de succes, mai ales pe piețele externe. Un exemplu concret sunt produsele din gama de bere AltGUST. Suntem români și ne place să creăm în aceeași măsură în care ne iubim tradițiile!

