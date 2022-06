Ce sa consumi la 40 ani ca sa arati ca la douazeci

Odata cu trecerea anilor, timpul isi pune in mod inevitabil amprenta asupra pielii si a intregului organism, primele semne ale imbatranirii incepand sa-si faca aparitia.

Unele persoane pot vedea modificari incepand cu varsta de 25 ani, dar cu o ingrijire corespunzatoare la interior si exterior, vei avea inclusiv bucuria de a arata la 40 ani ca la douazeci, fara a fi nevoita sa apelezi la operatii estetice.

Secretul consta intr-un stil de viata cat mai echilibrat din care se inspira inclusiv marile vedete de la Hollywood, dar si o serie de doamne care au reusit sa se faca remarcate prin aspectul lor tanar si de invidiat. Iata ce poti face si tu ca sa le calci pe urme.

Consuma nuci si alte seminte

Nucile si semintele sunt mogate in magneziu si multe alte minerale dupa care corpul tanjeste zilnic. Ele sunt recunoscute insa si pentru impactul pozitiv pe care il au asupra intregului organism, conferindu-ti energie, antrenand capacitatea de concentrare si mentinand sistemul neuronal in deplina functiune, pana la contributiile benefice asupra parului, pielii si a unghiilor. Semintele pot aduce in organism si intregul aport de fibre esential pentru o buna digestie sau pentru prevenirea acumularii de grasime in exces. Astfel, iti poti face din gustarile tale o alegere perfecta pentru orice moment al zilei, consumand seminte si arahide ce aduc intreg aportul necesar pentru o zi plina de vitalitate.

Combate potentialele vicii cu elemente si activitati sanatoase

Intr-o lume in care orice este posibil, devine tot mai greu sa facem fata viciilor, chiar si celor mai putin vizibile, cum poate fi de exemplu, consumul de zahar, sare, cafeina. La acest capitol se inscrie si tigara electronica, fumatul clasic sau folosind alte alternative, pana la consumul de alcool peste masura, alimente procesate etc. Ocazional, ele iti pot astampara o pofta. Dar atunci cand se apeleaza periodic la acestea exista riscul de a-ti incuraja corpul sa consume mult mai multe resurse fata de cele pe care el le primeste si le proceseaza in mod obisnuit. Si toate acestea vor duce la modificari interne si externe, care se vor reflecta si in aspectul fizic sau in capacitatea noastra de a raspunde la anumite provocari.

Exista insa cateva alternative pe care le-ai putea integra in stilul de viata, chiar si ocazional, astfel incat sa previi impactul degenerativ. Ca de exemplu, in locul zaharului si a produselor cu zahar din comert, te poti orienta catre indulcitor din stevie, sa-ti suplinesti dorinta de fumat cu cateva minute de sport sau o iesire in aer liber si multe altele.

Opteaza pentru vin, sucuri de fructe si legume

O serie d enutritionisti celebri au descoperit ca vinul rosu in special, poate avea un impact benefic asupra sanatatii atunci cand acesta este consumat in cantitati reduse, in timpul mesei sau dupa masa. Grecii din insula Rodos de exemplu, traiesc mai mult si mai bine, aratand si mai tanari, datorita consumului unui pahar de vin rosu din productie proprie, in fiecare zi, la cina. Daca consumi alcool frecvent sau ocazional, poti avea in vedere inlocuirea sortimentelor obisnuite cu un astfel de vin.

In caz contrar, sucurile de casa si smoothie-urile de fructe si legume sunt o alta alegere perfecta. Ele sunt o sursa bogata de minerale si vitamina, care au inclusiv capacitatea de a inlocui o masa bogata in proteine si grasimi care poate avea deseori un impact nociv.

Punand toate aceste aspecte in aplicare vei imbatrani frumos, avand chiar si posibilitatea de a arata la 40% mai tanara chiar si cu 10-20 ani. Vei gasi de altfel si o multime de secrete de infrumusetare si ingrijire a corpului care-ti vor oferi zilnic un aspect de invidiat.