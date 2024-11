Aflați cine vă spionează cu noua funcție Kaspersky pentru Android

Kaspersky introduce o nouă funcție în aplicațiile sale mobile pentru Android – Who’s Spying on Me, extinzându-și protecția împotriva urmăririi digitale. Pe lângă detectarea stalkerware-ului, noua caracteristică oferă protecție împotriva urmăririi offline prin detectarea dispozitivelor suspecte care urmăresc locația unei persoane sau a unui obiect prin tehnologia Bluetooth.

Potrivit celui mai recent raport State of Stalkerware, 40% dintre persoanele chestionate din întreaga lume au declarat că au suferit urmăriri sau bănuiesc că sunt spionate. Kaspersky își menține angajamentul de a proteja utilizatorii de urmărirea digitală și și-a actualizat recent portofoliul de dispozitive mobile pentru Android prin introducerea unei noi funcții care este disponibilă și în versiunea gratuită.

Who’s Spying on Me oferă protecție completă împotriva urmăririi online și offline. Nu numai că detectează programele de urmărire instalate de agresori pentru a-și monitoriza victimele, dar și anunță utilizatorii despre dispozitivele Bluetooth clandestine, inclusiv etichetele wireless, care pot fi folosite pentru a urmări mișcările și locația unei persoane sau a unui obiect.

De exemplu, cu noua funcție Kaspersky, utilizatorii vor putea vedea pe ecranul aplicației o listă de dispozitive suspecte care au fost în apropiere de mult timp și în aceeași locație. În plus, utilizatorii pot compila o listă de dispozitive de încredere, pot obține statistici săptămânale ale dispozitivelor Bluetooth unice detectate în împrejurimile lor și pot programa o serie de sesiuni de scanare.

Caracteristicile funcției Who’s Spying on Me includ:

Un scanner stalkerware care detectează aplicațiile și software-ul de spionaj care pot accesa mesajele persoanei, e-mailurile, fotografiile, contactele, istoricul apelurilor telefonice și localizarea geografică, existând posibilitatea să fi fost instalate în secret pe smartphone. Această funcționalitate este acum disponibilă în versiunea gratuită a aplicației;

Un scanner de dispozitiv care descoperă trackere Bluetooth pe o rază de 100 de metri (luând în considerare barierele fizice care pot slăbi semnalul radio), cum ar fi o etichetă wireless plantată într-o mașină de un răufăcător care intenționează să o fure;

Evaluare a riscurilor. Toate dispozitivele Bluetooth detectate sunt clasificate (de exemplu, etichete inteligente sau alte etichete BLE etc.), iar dispozitivele suspecte sunt semnalate. De exemplu, un dispozitiv cu o adresă MAC statică, care își schimbă continuu locația împreună cu obiectul și are o putere mare a semnalului, va fi semnalat ca suspect;

Controlul permisiunilor, notificând utilizatorii despre aplicațiile instalate cărora li se permite să utilizeze camera, microfonul și serviciile de localizare ale unui smartphone. Acest lucru urmărește să atragă o atenție suplimentară asupra confidențialității utilizatorilor și să îi ajute să gestioneze cu atenție setările relevante.

Conducând lupta împotriva stalkerware-ului, Kaspersky a devenit prima companie care a lansat protecția anti-spyware în Kaspersky pentru Android, în 2019. În același an, compania a co-fondat Coalition Against Stalkerware, o inițiativă care reunește companii IT private, ONG-uri, instituții de cercetare, și agențiile de aplicare a legii pentru a combate software-ul intruziv și a crește gradul de conștientizare cu privire la abuzul facilitat de tehnologie. În colaborare cu agențiile globale de aplicare a legii, Coaliția combate urmărirea cibernetică și oferă sprijin crucial victimelor abuzului online. Ceea ce a început cu 10 părți interesate s-a extins acum la peste 40, toți lucrând împreună pentru a împărtăși expertiza și a aborda problema violenței online. Site-ul web al Coaliției, disponibil în șapte limbi, oferă îndrumări și asistență victimelor care bănuiesc că un abuzator ar fi instalat un program de urmărire pe dispozitivul lor.