DAL Travel lansează Târgul de Turism, ediția de toamnă 2025 – O nouă ocazie de aventură și inspirație

Toamna aceasta aduce o nouă ediție mult așteptată a Târgului de Turism, un eveniment anual de referință pentru iubitorii de călătorii, când agențiile de turism își prezintă cele mai captivante oferte și experiențe pentru cei care își doresc mai mult decât o simplă vacanță. Cu această ocazie DAL Travel și-a propus să aducă prin experiența sa de peste două decenii în domeniu, o gamă variată de circuite și destinații unice, concepute cu pasiune și grijă pentru a răspunde dorințelor celor mai exigenți călători.

DAL Travel – Circuite inedite noi și promoții exclusive la Târgul de Turism 2025

DAL Travel întâmpină acest târg cu o ofertă extinsă, ce include peste 50 de circuite noi, multe dintre ele lansate în premieră pe piața turistică din România. Totodată, DAL Travel pregătește reduceri de până la 200 de euro/persoană, oferte speciale la mai bine de 130 de circuite, cu tarife începând de la 990 euro/persoană, oferind astfel turiștilor oportunitatea de a-și planifica vacanțele din timp, cu discounturi atractive.

„Mă bucur că putem lansa, cu ocazia acestei ediții a Târgului de Turism, o mulțime de circuite turistice de grup în premieră pentru anul 2025, dar și circuite clasice 2025 marca DAL Travel, care vor avea promoții deloc de neglijat. Am fost harnici și am lucrat deja programe care acoperă perioada primăverii, a perioadei de Paște, a verii și unele care se vor derula la începutul toamnei 2025! Și bineînțeles, nu ne vom opri, deoarece o mulțime de alte circuite sunt în acest moment în lucru, spre noi orizonturi unde călătorim cu inima și pasiunea. Ne dorim să transformăm fiecare călătorie într-o experiență memorabilă, cu itinerarii atent gândite, tururi ghidate și servicii de înaltă calitate. În acest sens am pregătit un stand virtual accesibil tuturor vizitatorilor, care pot explora ofertele noastre direct de pe site-ul nostru. Personal, trăiesc pentru a inspira turiștii să descopere bucuria fiecărui loc de pe pământ”, declară Daniela Nedelcu, Director General DAL Travel.

Stand virtual și accesibilitate pentru turiștii din toată tara

Chiar dacă târgul se desfășoară în București, DAL Travel va pune la dispoziție un stand virtual pe site-ul agenției, deschis 24/24 în perioada 21-25 noiembrie. În acest fel, toți iubitorii de călătorii, indiferent de locația lor, vor putea accesa detaliile circuitelor și oferta DAL Travel, disponibilă exclusiv pe durata târgului.

Pentru a răspunde cererilor în creștere din țară, DAL Travel a lansat plecări în circuite turistice și din Cluj, urmând să extindă această opțiune și pentru turiștii din alte orașe importante din țară. Această flexibilitate sporită subliniază angajamentul DAL Travel de a face experiențele turistice mai accesibile pentru toți turiștii săi.

DAL Travel lansează destinațiile anului 2025. Ultimele locuri pentru Revelion 2025

Cu destinații care acoperă cele mai îndrăgite locuri din Europa, Asia, America de Sud și Africa, circuitele propuse de DAL Travel includ experiențe culturale, culinare și trasee de neuitat, astfel încât fiecare călătorie să fie o experiență completă și autentică. Târgul de Turism din această toamnă devine, astfel, locul ideal unde fiecare turist își poate alege destinația perfectă pentru vacanțele din anul următor sau să vâneze ultimele locuri disponibile pentru programele de Revelion.

Pentru mai multe informații și acces la ofertele exclusive, DAL Travel vă invită să vizionați standul virtual de pe site-ul agenției, între 21 și 25 noiembrie. Haideți să explorăm împreună destinațiile anului 2025 și să ne bucurăm de fiecare călătorie planificată!

Cu peste două decenii de experiență în domeniul turismului, DAL Travel se remarcă prin organizarea a peste 400 de circuite exotice anuale cu însoțitor, oferind șansa de a descoperi cele mai frumoase locuri din lume. Sunt dedicați să ofere vacanțe fără cusur și de neuitat, experiențe autentice, punând accent pe calitate și satisfacția clientului.