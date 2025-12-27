Agenda lunii ianuarie la Filarmonică

Cultură și Educație

Foto: www.festivalenescu.ro

Ianuarie
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-de-anul-nou-7295


** Concert de Anul Nou (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-de-anul-nou-7295)
––––––––––––––––––––

8-9 Ian | Sala Mare

Dirijor Vlad Vizireanu | Solist Remus Azoiței

Ideal pentru începutul noului an, programul impresionează prin energie, culoare și virtuozitate. Repertoriul combină spiritul jovial al lui Rossini și Strauss cu rafinamentul virtuos al lui Saint-Saëns și Sarasate. Ritmurile dansante și influențele exotice amplifică atmosfera festivă pentru un 2026 cu bucurie și strălucire.
Cumpără bilete (https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y)

Pentru concertele și recitalurile din partea a doua a Stagiunii (ianuarie-iunie 2026), biletele vor putea fi achiziționate online începând cu data de 30 decembrie 2025, iar de la casierie începând cu 7 ianuarie 2026. Pentru Stagiunea Simfonică, locurile puse în vânzare sunt limitate, deoarece o parte din sală este rezervată pentru abonamente.

Linkurile pentru achiziționarea de bilete vor deveni active pe 30 decembrie, odată cu punerea în vânzare a biletelor.
Programul lunii (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente?dateFilterStart=2026-01-01&dateFilterEnd=2026-01-31)


** Concerte Simfonice
––––––––––––––––––––
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-simfonic-2132

Finnegan Downie Dear & Kirill Gerstein (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-simfonic-2132)

15-16 Ian

Rapsodii vibrante și suite dansante, de la folclorul românesc al lui Enescu la strălucirea orchestrală a muzicii franceze și ruse, pentru seri pline de efervescență și farmec.
Cumpără bilete (https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y)
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-simfonic-9226

Giordano Bellincampi & Thomas Hampson (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-simfonic-9226)

22-23 Ian

Selecția reunește lirismul expresiv din Cornul fermecat al băiatului de Mahler cu amploarea romantică a Simfoniei nr. 3 de Brahms, într-o experiență sonoră de intensitate emoțională.
Cumpără bilete (https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y)
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-simfonic-1286

Ton Koopman & Sergej Krylov (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-simfonic-1286)

29-30 Ian

Considerat unul dintre marii maeștri ai barocului olandez, Ton Koopman a finalizat integrala cantatelor sacre ale lui Johann Sebastian Bach (peste 200 de lucrări) proiect recompensat cu numeroase premii internaționale.
Cumpără bilete (https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y)


** Recitaluri Camerale
––––––––––––––––––––
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-de-pian-6521

Recital de pian (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-de-pian-6521)

Tudor Scripcariu (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-de-pian-6521)

10 Ian | Sala Mică

Fantaisie-Impromptu compusă de Chopin în 1834 a rămas secretă pe durata vieții sale. El a interzis publicarea manuscrisului, considerându-l imperfect. Publicată postum, a devenit rapid una dintre cele mai iubite lucrări pentru pian, celebră pentru ritmul său hipnotic și melancolie. Manuscrisul autograf a fost redescoperit în 1960 datorită lui Arthur Rubinstein.
Bilete (https://oveit.com/hub/event/recital-de-pian-X7adxEnN)
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-de-clavecin-2494

Recital de clavecin (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-de-clavecin-2494)

Cipriana Smărăndescu (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-de-clavecin-2494)

11 Ian | Sala Mică

Atmosfera Ateneului Român este unul dintre motivele pentru care am ajuns să mă dedic muzicii. Părinții mei mă duceau la concerte la Ateneul Român și, pentru mine, Filarmonica – fie că e vorba de Sala Mare sau de Sala Mică – este într-adevăr un templu al muzicii. Este o emoție imensă să cânt la Ateneu.”
Bilete (https://oveit.com/hub/event/recital-de-clavecin-PzXW6j7J)
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-de-pian-1061

Recital de pian (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-de-pian-1061)

Karina Șabac (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-de-pian-1061)

21 Ian | Sala Mare

Veți asculta integrala partitelor BWV 825–830 de Bach din Clavier-Übung I (1731), de la dansuri baroce la contrapunct complex, interpretate la pian modern. Contemporana sa, criticul Luise Gottsched, nota în 1732: „sunt la fel de dificile pe cât sunt de frumoase. Chiar și după a zecea audiție par noi”.
Bilete (https://oveit.com/hub/event/recital-de-pian-9zo1bAny)


** Stagiunea de marți seara
––––––––––––––––––––
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/stagiunea-de-marti-seara-7607

Thibault Solorzano violoncel & Radu Vâlcu chitară (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/stagiunea-de-marti-seara-7607)

13 Ian | Sala Mică

Sonata pentru violoncel solo de György Ligeti ascunde o poveste de dragoste nerostită: prima mișcare, Dialogo, a fost compusă în 1948 pentru studenta sa Annus Virány, pe care o iubea în secret, dar ea n-a interpretat-o niciodată. Ulterior, a adăugat mișcarea Capriccio, dar piesa a rămas ascunsă decenii sub cenzura comunistă. Astăzi, este un reper al virtuozității moderne.
Bilete (https://oveit.com/hub/event/stagiunea-de-marti-seara-l7PQy4zy)
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/stagiunea-de-marti-seara-5487

Edith Adetu soprană & Valentin Mureşanu pian (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/stagiunea-de-marti-seara-5487)

27 Ian | Sala Mică

Recitalul prezintă arii de concert și extrase operistice care traversează romantismul german, de la Beethoven la Wagner și Korngold. Piesele evidențiază timbrul dramatic al sopranei, de la intimitatea liedurilor la grandiosul orchestral. Lucrările subliniază puterea narațiunii feminine, oferind o seară de voce romantică pură.
Bilete (https://oveit.com/hub/event/stagiunea-de-marti-seara-o3j8lD72)


** Concerte Educative
––––––––––––––––––––
https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/clasic-e-fantastic-concert-de-ziua-unirii-6693

Clasic e fantastic – Concert de Ziua Unirii (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/clasic-e-fantastic-concert-de-ziua-unirii-6693)

24 Ian | Sala Mare

O sărbătoare a muzicii românești și a tradițiilor sale, de la dansuri și balade la aranjamente contemporane pentru orchestră și soliști.
Cumpără bilete (https://oveit.com/hub/event/clasic-e-fantastic-concert-de-ziua-unirii-RzK58ynN)


** Evenimente Partenere
––––––––––––––––––––


** Concert de Anul Nou (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/concert-de-anul-nou-4347)
––––––––––––––––––––

Orchestra Simfonică a Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești | dirijor Dieter Holzapfel

12 Ian | Sala Mare
Programul aduce împreună pagini emblematice ale repertoriului vienez și central-european din secolul al XIX-lea, de la valsul straussian la polcă și uvertură orchestrală.
Cumpără bilete (https://oveit.com/hub/event/concert-de-anul-nou-439ZZqnv)


** Gala Premiilor MUSICRIT – ediția a IV-a (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/gala-premiilor-musicrit-editia-a-iv-a-5521)
––––––––––––––––––––

14 Ian | Sala Mare
Evenimentul reprezintă singura inițiativă din peisajul cultural românesc care recompensează Excelenţa în domeniul artistic, jurnalismului şi managementului din muzica clasică. La ediția precendentă, câștigătorul Premiului pentru Management cultural a fost Directorul Filarmonicii George Enescu, Marin Cazacu.
Cumpără bilete (https://oveit.com/hub/event/gala-premiilor-musicrit-editia-a-iva-e7VWYbz4)


** Recital cameral (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/eveniment/recital-cameral-8471)
––––––––––––––––––––

În lumina evocării

25 Ian | Sala Mică
Într-un eveniment dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, repertoriul ales pune în valoare contrastul timbral al clarinetului și pianului, într-un parcurs muzical emoționant.
Cumpără bilete (https://oveit.com/hub/event/recital-cameral-X755yV7q)
https://filarmonicaenescu.ro/ro
https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu
https://www.instagram.com/filarmonicaenescu/
https://www.youtube.com/channel/UCFVc6Awuyc05Vh7CWrFnXvw

Program (https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente) · Bilete (https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y) · Despre (https://filarmonicaenescu.ro/ro/filarmonica) · Contact (https://filarmonicaenescu.ro/ro/contact)

