Evenimente plastice recomandate de Uniunea Artiștilor Plastici din România

Uniunea Artiștilor Plastici din România face câteva recomandări în legătură cu evenimentele plastice care vor debuta în săptămâna 11 – 17 august 2025:

Luni, 11 august vor fi vernisate trei expoziții:

Uniunea Artiștilor Plastici din România și Biblioteca Metropolitană București, în parteneriat cu Filiala Râmnicu Vâlcea a UAP din România, organizează la ora 17,00, în Galeria Artoteca (Șos. Mihai Bravu, nr.4, București) expoziția de fotografie digitală „Vară și fum”, a artistei Cristina Bacicu Botez. Reprezentând o continuare și o dezvoltare a proiectului curatorial început cu expoziția „Miscelanea”, desfășurat în 2024 la Slatina, în Galeria Artis, expoziția „Vară și fum” constituie un parcurs vizual ce străbate o mare varietate de printuri ale unor imagini fotografice prelucrate digital, recompunând și restructurând în moduri pline de imaginație detalii insolite și absolut întâmplătoare din realitatea înconjurătoare.

Muzeul Municipal Curtea de Argeș va invita la ora 18 în Sala Basarabilor, la vernisajul expoziției de grup „Spații convergente”. Este cea de-a doua ediție a expoziției de arta contemporană ce reunește artiști argeșeni într-un dialog estetic actual. Pictura și sculptura, figurativ și abstract sunt puse în scenă în același spatiu.

„Transformări vegetale” este titlul expoziției pictorului Marius Frățilă, care va fi deschisă la ora 15, la Galeria Artis din Slatina. Artistul a declarat: „Am imaginat un univers intim, conceput și tratat ca peisaj al propriului interior, a cărui concretețe în simplitate îmi oferă prilejul de a expune în soluții compoziționale simple, raporturi de culoare și forme, ca subiecte în sine ale picturii”.

De marți, 12 august, Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași vă invită la expoziția de design intitulată „Expoziție”, semnată de artistul Radu Tudor Medan. Evenimentul va fi găzduit de Galeria de Artă „Studio 7/9″ a U.A.P.R. Filiala Iași.

Două evenimente sunt programate pentru miercuri, 13 august:

La Biblioteca Județeană Călărași, la ora 14, se vernisează prima ediție a Salonului de vară „FANCY”, un eveniment dedicat artei contemporane românești, o expoziție vibrantă care celebrează libertatea expresiei, frumusețea verii și puterea artei de a aduce oamenii împreună. Sala Perspective a Bibliotecii Județene Călărași va găzdui lucrări semnate de artiști din întreaga țară: Petre Achițenie, Gheorghe Anghel, Cezar Atodiresei, Ion Achițenie, Otilia Anastase, Ionuț Anghel, Marius Barb Barbone, Valerie Blanche, Cristian Boca, Mihaela Laura Boeru, Maria Măncianu Bogatu, Elena Borundel, Dragoș Botezat, Mari Bucur, Diana Cîrjaliu Meliu, Laura Mara Culea, Gheorghe Dican, Cornel Ursu Dobrogea, Nicu Dumitrescu, Marius Frățilă, Cristina Georgescu, Rodica Iacob, Dorin Manea, Liliana Marin, Petronella Milea, Iuliana Moraru, Andreea Mihăilescu, Florian Mihăilescu, Florin Mocanu, Cristian Olteanu, Gabriela Pavelescu, Gheorghe Pogan, Grațiela Radu, Irina Sava, Silviu Ioan Soare, Jimmy Stănescu, Silvia Stoica, Cîrstina de la Studina, Carmen Vâlsan, Florian Vâlsan.

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia vă invită la ora 18, la vernisajul expoziției de grafică „Reveritus sum”, semnată de către ZuZu CARATANASE. În cadrul manifestării vor fi prezentate 15 opere ale marilor artiști din istoria artei precum: Georges BRAQUE, Marc CHAGALL, Salvador DALI, Giorgio DE CHIRICO, Max ERNST, Hans HARTUNG, Wassily Kandinsky, René Magritte, André MASSON, Henri MaTISSE, Henry MOORE, Pablo PICASSO, Man RAY, Victor VASARELY și Ossip ZADKINE. Creațiile marilor artiști fac parte din colecția avocatului George ȘERBAN.

Joi, 14 august au loc mai multe deschideri expoziționale:

Societatea Națională a Sării S.A – Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, în parteneriat cu Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România, cu Asociația „Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România” și cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, organizează în incinta Salinei Ocnele Mari, la ora 13, vernisajul următoarelor propuneri artisticeꓽexpoziția personală de pictură Corina Croitoru Necșuleu, expoziția personală de pictură Laura Stoian, expoziția personală de pictură Ștefania Prujoiu și „România Underground – Colecția”, expoziție colectivă de pictură. Cele patru expoziții, toate curatoriate de Gheorghe Dican, se înscriu în cadrul evenimentelor culturale prilejuite de cea de-a V-a ediție a „The Jazz Cave Festival”.

Filiala Târgu-Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, organizează la ora 20, la Galeriile Municipale de Artă „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, vernisajul expoziției de artă decorativă „Alegerea Luminii”, semnată de artista Daciana Ungureanu. Curator: Bogdan Epure.

Vineri, 15 august, Galeria „Art Nouveau” din Târgu Mureș va găzdui la ora 18 vernisajul expoziției retrospective de sculptură Bocskay Vince. Prezintă Lorincz Ildiko.