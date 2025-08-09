Diploma „Gloria Limbii Române” – omagiul adus de Al. Florin Țene, părintele în viață al Zilei Limbii Române, marilor scriitori contemporani

Cristina Tatomir

Instituirea Zilei Limbii Române la 31 august reprezintă un moment de referință în istoria recentă a culturii naționale, un gest simbolic menit să consolideze unitatea spirituală a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Dacă în Republica Moldova această sărbătoare era consacrată încă din anii ’90, în România recunoașterea oficială a venit târziu, ca urmare a inițiativei unor personalități literare și culturale – Corneliu Leu, Al. Florin Țene și Ligya Diaconescu¹.

În 2010, publicarea volumului de poeme Sonată pentru creșterea ierbii de Al. Florin Țene, la editura „Carte și Arte” din București, condusă de prozatorul Corneliu Leu, a generat o discuție între cei doi despre necesitatea oficializării Zilei Limbii Române și în România². Propunerea a fost fixată pe data de 31 august, în acord cu sărbătoarea deja existentă în Republica Moldova, pentru a sublinia unitatea limbii române și a poporului³.

În urma unui memoriu înaintat Parlamentului României, semnat de Corneliu Leu, Al. Florin Țene și Ligya Diaconescu, au urmat numeroase audiențe la forurile legislative. În 2011, propunerea legislativă a fost adoptată de 166 de parlamentari din toate grupurile politice⁴. Legea nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române a fost promulgată de președintele Traian Băsescu la 13 martie 2013 și publicată în Monitorul Oficial la 19 martie 2013⁵.

Conform articolului unic al legii, sărbătoarea poate fi marcată prin „organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific”⁶.

Încă din 2011, înainte de adoptarea oficială, Liga Scriitorilor Români a organizat anual manifestări dedicate Zilei Limbii Române, în locații precum Sinaia, Jupiter, Eforie Nord, Olănești și Cluj-Napoca, cu participarea unor scriitori români din țară și diaspora⁷.

La împlinirea a zece ani de la adoptarea legii, Al. Florin Țene a publicat volumul Gloria Limbii Române (Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca), cu o prefață semnată de dr. Ionuț Țene, în care se subliniază importanța limbii române în context identitar și se evocă istoria acestei sărbători⁸. În același cadru, a fost instituită Diploma „Gloria Limbii Române”, conferită unor personalități literare și culturale pentru merite în promovarea limbii române.

Lista laureaților

Moisa Gavril

Ionuț Țene

Iulian Patca

Luci Elena Locusteanu

Doina Drăguț

Ilie Serediuc

Mihai Ganea

Prof. dr. Dumitru V. Marin

Theodor Damian

Mihaela CD

Johnny Ciatloș Deak

Ionel Marin

Marian Bărăscu

Ion Nălbitoru

Nicolae Roșu

Petre Cichirdan

Dragoș Gelu

Vasile Dan Marchiș

Liliana Moldovan

Ion Istrate

Zenovia Zamfir

Constantin Geantă

Diploma a fost acordată și site-ului Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), pentru susținerea limbii române în spațiul mediatic.

În prezent, din cei trei inițiatori ai Zilei Limbii Române, Corneliu Leu (†2015) și Ligya Diaconescu (†2020) au trecut în eternitate. Al. Florin Țene rămâne singurul părinte în viață al acestei sărbători naționale, un reper moral și cultural al literaturii române contemporane. Diploma „Gloria Limbii Române” se constituie nu doar într-un act de recunoaștere individuală, ci și într-o reafirmare a valorilor fundamentale ale identității românești.

Note

Al. Florin Țene, Gloria Limbii Române, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2021, p. 9. Ibidem, p. 11. Ibidem, p. 12. Monitorul Oficial al României, nr. 167/19.03.2013, Legea nr. 53/2013. Ibidem. Legea nr. 53/2013, articol unic. Al. Florin Țene, op. cit., p. 17. Ionuț Țene, „Prefață” la Al. Florin Țene, Gloria Limbii Române, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2021, p. 5-8.

Bibliografie