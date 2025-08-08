Conferința Mondială privind Roboții 2025

Ediția 2025 a Conferinței Mondiale privind Roboții a început vineri, la Beijing. Timp de cinci zile, peste 200 companii chineze și străine vor participa la eveniment, numărul producătorilor de roboți umanoizi fiind cel mai mare din istoria evenimentului.

Conferința din acest an are trei zone expoziționale dedicate: dezvoltării sectorului, utilizării inovative și integrării tehnologiilor. Peste 400 experți, reprezentanți ai organismelor internaționale, academicieni și antreprenori, vor face schimburi de informații și opinii.

Cu tema „A face roboții mai inteligenți și corpurile mai inteligente”, conferința este susținută de 28 de instituții internaționale, peste 10.000 de jucători din aproape 20 de țări participând la diferite competiții.

Numărul produselor expuse este de peste 1.500, dintre care peste 100 vor fi lansate în premieră mondială.

Potrivit Ministerului Industriei și Informatizării, veniturile sectorului de robotică din China a crescut în 2025 cu 27,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Producția roboților industriali a crescut cu 35,6%, iar cea de roboți de servicii cu 25,5%, China fiind pentru al 12-lea an cea mai mare piață a roboților industriali din lume.