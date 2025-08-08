Jocurile Mondiale, Chengdu 2025

Cea de-a 12-a ediţie a Jocurilor Mondiale a fost inaugurată, joi, la Chengdu, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei. Consilierul de stat, Shen Yiqin, a declarat deschiderea oficială a evenimentului.

Având ca tema „Sporturi fără limite, minuni nenumărate”, la eveniment participă aproape 6.700 de sportivi şi oficiali din 116 de ţări şi regiuni.

Fiind competiția internațională de cel mai înalt nivel pentru sporturile neolimpice, Jocurile Mondiale de la Chengdu includ 34 de discipline, 60 de sub-discipline și 256 de probe, în care vor concura aproape 4.000 de sportivi.

Delegația Chinei este formată din 321 de sportivi, care vor participa la 152 de probe, din 50 de sub-discipline și 28 de discipline. Pentru prima dată, echipa Chinei participă la 12 jocuri, inclusiv la floorball, majorete, disc și barcă cu motor.

Al cincilea eveniment multi-sportiv internațional găzduit de China din 2022, Jocurile Mondiale de la Chengdu depășesc spațiul atletic, promovând schimburile culturale și înțelegerea reciprocă.